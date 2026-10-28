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江啟臣表態力挺 盧秀燕仍不鬆口

2028總統大選話題提前升溫！立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣昨晚公開表態，若台中市長盧秀燕有意更上一層樓、為台灣做出更大貢獻，他個人當然支持。不過，盧秀燕今（28）日被問及外界期待她參選2028，依舊不鬆口，僅強調「現在是2026年」，並呼籲外界將對她的關注，轉移到江啟臣與台北市長蔣萬安身上。江啟臣昨晚接受《少康戰情室》專訪，主持人趙少康透露，盧秀燕當初之所以沒有參選國民黨主席，是擔心被外界批評不顧台中傳統產業業者，選擇在此時離開台中。談到盧秀燕是否有機會角逐2028總統大位，江啟臣坦言，盧秀燕從未與他談過相關話題，但他認為，過去無論在國會或地方治理，盧秀燕都累積相當好的經驗，也為台中打下良好基礎。若未來有機會為台灣做出更大貢獻，他個人當然支持，相信中部也有不少人抱持相同期待。不過，江啟臣也強調，外界對盧秀燕有期待是一回事，最終仍應尊重她本人的想法，以及國民黨內部的提名機制，相關議題不宜操之過急。盧秀燕今天上午前往和平區視察親子館，受訪時被問到支持者期待她參選2028一事，仍未正面回應是否有意角逐總統。她表示，今年是2026年，希望大家多關注候選人，尤其是江啟臣與蔣萬安，並呼籲外界把對她的關心「轉移到他們身上」，再度將焦點拉回眼前的選戰。