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法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）一句玩笑話，在中國掀起軒然大波！他日前在訪談中提到，自己最喜歡的迷因圖，是把他的臉P到「中國獨裁者」身上，節目還附上他被合成成毛澤東的畫面，引發中國網友強烈不滿。蒙牛、東鵬飲料等中國品牌紛紛宣布和他解約，中國中央電視台（央視）也宣布停播西甲比賽。姆巴佩和西甲聯盟雖然接連道歉，央視卻仍不買單，要求他「痛改前非」。外媒估算，姆巴佩每年在中國的代言收入可能高達1,000萬美元，這次恐怕全數泡湯。綜合中國媒體報導，姆巴佩近日接受訪談節目《The Bridge》專訪，被問到最喜歡哪一張關於自己的迷因圖時，他表示，最好笑的是把「中國獨裁者」（dictateur chinois）的臉換成他的那張，私下打電動時也會傳給朋友看。節目隨即秀出姆巴佩被合成成毛澤東的圖片，影片曝光後在中國網路上引發眾怒。據《富比士》（Forbes）、半島電視台等外媒報導，中國飲料大廠東鵬飲料、乳業巨頭蒙牛，以及起司品牌妙可藍多，27日相繼宣布終止和姆巴佩的合作。東鵬強調對「傷害民族感情」的行為「零容忍」，蒙牛也表示「堅決反對任何傷害中國人民感情的言行」。此外，社群平台小紅書和瑞士運動品牌On（昂跑）的中國官方微博，也已撤下姆巴佩的相關宣傳內容。央視則宣布，全面停止轉播西甲比賽，包括姆巴佩效力的皇家馬德里，並撤下和姆巴佩有關的廣告和報導。姆巴佩這次到底損失多少？《富比士》本月公布的2026年足球員收入排行榜中，姆巴佩以約1億美元的年收入排名第3，其中薪資等場內收入約7,000萬美元，代言等場外收入約3,000萬美元（約新台幣9.6億元）。美國體育財經媒體《Sportico》估計，姆巴佩本季全球贊助收入約3,000萬美元，其中來自中國品牌的代言費至少600萬到1,000萬美元（約新台幣1.9億到3.2億元），等於占他場外收入的2到3成。中國《豆豆體育》也粗估，姆巴佩在中國的主要代言合約總額，接近5,000萬元人民幣（約新台幣2.2億元）。也有中國媒體引述體育經濟專家說法，認為姆巴佩的潛在損失「至少上億美元」，但並沒有說明計算方式。由於各品牌都沒有公開合約金額，實際損失仍難以確認。面對壓力，姆巴佩發表聲明道歉，承認自己的言論欠缺考量，並表示尊重中國的歷史和人民。西甲主席特巴斯（Javier Tebas）也代表聯盟向中國球迷致歉，強調姆巴佩的言論只是球員個人的表達，完全不代表西甲的立場。不過，央視顯然沒有就此罷休。中央廣播電視總台相關人士表示，已經注意到相關的道歉，但會「聽其言，更觀其行」，希望西甲、皇馬和姆巴佩本人確實從中記取教訓，「真誠道歉、痛改前非」。