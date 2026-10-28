今年第30號颱風「煙花」今（28）日上午正式增強為強烈颱風，成為今年第10個強颱，中央氣象署預報員王品翔表示，煙花颱風目前距離台灣較遠，預計周末將朝向日本南方海面北轉，對台灣天氣暫無直接侵襲影響，但沿海地區仍需特別留意長浪帶來的風險。
氣象署最新資料顯示，煙花颱風中心位置位於北緯14.9度、東經159.9度，以每小時20公里速度持續向西移動。颱風中心氣壓達930百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，暴風半徑七級風達180公里，整體結構相當紮實。
煙花颱風周日北轉！北部、東半部慎防長浪
今年颱風生成數量與強度均明顯高於往年平均，2026年已累積30個颱風，其中有10個發展為強烈颱風，遠超每年平均約6.4個的紀錄，王品翔強調，主要原因與強聖嬰年有關，導致颱風生成位置偏東且發展時間拉長，進而頻繁形成強颱。
王品翔說明，煙花颱風未來將穩定朝西北西方向移動，並於周日抵達日本南方海面後開始北轉，雖然颱風中心不會對台灣帶來風雨影響，但北轉過程中可能帶來顯著長浪，提醒北部與東半部沿海活動民眾務必提高警覺，切勿輕忽長浪威脅。
此外，王品翔提及，受到東北季風影響，台灣各地天氣顯著轉涼，北台灣整天氣溫約在20至25度，其他地區早晚低溫22至24度，未來一周還有2波東北季風接力襲台，桃園以北及宜蘭地區降雨機率提高，氣溫也將呈現明顯下降趨勢，民眾需注意保暖。
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今年颱風生成數量與強度均明顯高於往年平均，2026年已累積30個颱風，其中有10個發展為強烈颱風，遠超每年平均約6.4個的紀錄，王品翔強調，主要原因與強聖嬰年有關，導致颱風生成位置偏東且發展時間拉長，進而頻繁形成強颱。
王品翔說明，煙花颱風未來將穩定朝西北西方向移動，並於周日抵達日本南方海面後開始北轉，雖然颱風中心不會對台灣帶來風雨影響，但北轉過程中可能帶來顯著長浪，提醒北部與東半部沿海活動民眾務必提高警覺，切勿輕忽長浪威脅。
此外，王品翔提及，受到東北季風影響，台灣各地天氣顯著轉涼，北台灣整天氣溫約在20至25度，其他地區早晚低溫22至24度，未來一周還有2波東北季風接力襲台，桃園以北及宜蘭地區降雨機率提高，氣溫也將呈現明顯下降趨勢，民眾需注意保暖。