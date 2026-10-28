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台北市長候選人號次抽籤昨在台北市選舉委員會舉行，挑戰連任的台北市長蔣萬安，由青年代表Yakira代為抽籤，不過，有網友發現，Yakira是馬英九基金會大九學堂到中國交流的學員，過去曾登上中媒稱「希望島內可以盡快上映《哪吒2》」，被質疑是統戰女孩。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（28）日強調，青年代表抽籤，其背景、隱私，或者以往活動，不應該在討論範圍之內，市政才是最重要的。對於Yakira的爭議，沈伯洋上午在立法院受訪時表示，青年代表來抽籤，其背景、隱私，或者以往活動，不應該在討論範圍之內，講市政才是最重要的，而市政最主要還是要檢驗候選人的能力、願景、執行力，至於對手找誰抽籤，不是重要的事。沈伯洋認為，就算要討論此事，應該是討論蔣萬安競選辦公室對這件事的理解程度、掌握程度，而非看這名青年的背景。另外，蔣萬安因競選總部推出新活動「台北安可大舞台－市民也上台」，其形式與沈伯洋舉辦的「肥皂箱開講」極為相似，引發外界質疑抄襲與模仿。沈伯洋提到，他們競選時，推出非常多活動，「市長你給我聽好」是他們蠻著名的活動，先從線上開始，再到線下，「若蔣萬安認為這是一個不錯的活動、想要學習，我們覺得超棒的，就表示他很認同我們所形塑的選舉活動跟選舉文化」。沈伯洋提到，有別於以往的政策白皮書，昨天他們推出政策彩皮書，做出語文學、散文、小說、漫畫、詩歌、繪圖、插畫等結合、推出他們的政策，若蔣萬安覺得不錯，也歡迎能夠跟著他們一起，「蔣萬安若覺得這些競選的文化想學的話，我們樂見其成」。至於是否認為被抄襲？沈伯洋直言，選舉就是這樣，當有人想到一些不錯的點子，另外的人也會覺得說，這點子不錯、想試試看，因此從肥皂箱、政策島、政策彩皮書、一些跟人民互動的新方式，這些都是團隊創意發想，「對方肯定我們創意的發想，他們也來做做看，我覺得很不錯啊」。沈伯洋提到，歡迎蔣萬安團隊一直跟進相關活動，「我通常是不會說抄襲，這本來也沒有什麼智慧財產權，只是一個點子」，點子出來了，先做的人做完之後，後面的人想要試試看，他都覺得很棒。