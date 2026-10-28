日本人氣動畫《來自深淵》即將重返台灣大銀幕！2020年上映的經典劇場版《來自深淵 深沉靈魂的黎明》，確定於11月13日起在台灣限定重映一週，片商普威爾也特別準備限量「A3工藝海報」，凡購買電影票一張即可兌換一張，數量有限、送完為止。值得注意的是，全新劇場版《來自深淵 覺醒的神秘》也將於11月20日接力上映，讓觀眾連續兩週走進電影院，再度體驗這部外表可愛、劇情卻極度殘酷的奇幻冒險作品。
《來自深淵》為什麼被稱為「致鬱神作」？
《來自深淵》改編自漫畫家土筆章人的同名作品，故事圍繞著巨大洞穴「阿比斯」展開，主角莉可為了追尋母親的足跡，與機械少年雷格一同深入深淵，途中也結識娜娜奇等夥伴。
雖然角色造型可愛、背景充滿奇幻色彩，但作品實際上包含大量殘酷情節，從深淵特殊的「上升負荷」、人體實驗，到角色之間令人心碎的遭遇，都讓不少觀眾留下深刻印象，也因此被動漫迷稱為「致鬱神作」。
其中，《深沉靈魂的黎明》更是系列最具代表性的篇章之一，黎明卿波多爾多與普魯修卡的故事，至今仍是粉絲熱烈討論的話題。這次配合全新劇場版上映，舊作也再次登上大銀幕，讓影迷有機會重新回顧這段令人難忘的冒險。
《來自深淵》11/13限定重映！買電影票送A3工藝海報
《來自深淵 深沉靈魂的黎明》於2020年推出，是銜接電視動畫第一季與第二季的重要篇章，劇情描述莉可、雷格與娜娜奇繼續深入深淵，卻在冒險途中遇上被稱為「黎明卿」的白笛探窟家波多爾多，以及他的女兒普魯修卡。隨著一行人逐漸接近深淵第六層，隱藏在黎明卿背後的殘酷秘密也逐漸揭曉。
本次重映將於11月13日起展開，限定上映一週。為回饋影迷，片商特別推出限量觀影特典，只要購買《來自深淵 深沉靈魂的黎明》電影票一張，即可獲得「A3工藝海報」一張。海報採用厚磅鑽卡紙材，搭配亮龍銀特效印製，呈現具有金屬光澤的收藏質感，可向各購票影城兌換，數量有限、送完為止。
《來自深淵》新劇場版11/20上映！莉可繼續挑戰深界七層
除了舊作重映，《來自深淵》全新劇場版《來自深淵 覺醒的神秘》也確定於11月20日在台灣上映，距離2022年播出的電視動畫第二季《烈日的黃金鄉》，已經相隔4年。
新劇場版將接續第二季故事，隨著深界六層「不歸之都」的冒險告一段落，莉可、雷格與娜娜奇將與法普妲繼續踏上旅程，朝更加神秘且危險的深界七層「盡頭之漩」前進。新作主題曲〈Chain of the Abyss〉由系列配樂家 Kevin Penkin 攜手 hololive English 人氣 VTuber 森美聲（Mori Calliope）合作，為全新冒險增添話題。
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《來自深淵》改編自漫畫家土筆章人的同名作品，故事圍繞著巨大洞穴「阿比斯」展開，主角莉可為了追尋母親的足跡，與機械少年雷格一同深入深淵，途中也結識娜娜奇等夥伴。
雖然角色造型可愛、背景充滿奇幻色彩，但作品實際上包含大量殘酷情節，從深淵特殊的「上升負荷」、人體實驗，到角色之間令人心碎的遭遇，都讓不少觀眾留下深刻印象，也因此被動漫迷稱為「致鬱神作」。
其中，《深沉靈魂的黎明》更是系列最具代表性的篇章之一，黎明卿波多爾多與普魯修卡的故事，至今仍是粉絲熱烈討論的話題。這次配合全新劇場版上映，舊作也再次登上大銀幕，讓影迷有機會重新回顧這段令人難忘的冒險。
《來自深淵》11/13限定重映！買電影票送A3工藝海報
《來自深淵 深沉靈魂的黎明》於2020年推出，是銜接電視動畫第一季與第二季的重要篇章，劇情描述莉可、雷格與娜娜奇繼續深入深淵，卻在冒險途中遇上被稱為「黎明卿」的白笛探窟家波多爾多，以及他的女兒普魯修卡。隨著一行人逐漸接近深淵第六層，隱藏在黎明卿背後的殘酷秘密也逐漸揭曉。
本次重映將於11月13日起展開，限定上映一週。為回饋影迷，片商特別推出限量觀影特典，只要購買《來自深淵 深沉靈魂的黎明》電影票一張，即可獲得「A3工藝海報」一張。海報採用厚磅鑽卡紙材，搭配亮龍銀特效印製，呈現具有金屬光澤的收藏質感，可向各購票影城兌換，數量有限、送完為止。
除了舊作重映，《來自深淵》全新劇場版《來自深淵 覺醒的神秘》也確定於11月20日在台灣上映，距離2022年播出的電視動畫第二季《烈日的黃金鄉》，已經相隔4年。
新劇場版將接續第二季故事，隨著深界六層「不歸之都」的冒險告一段落，莉可、雷格與娜娜奇將與法普妲繼續踏上旅程，朝更加神秘且危險的深界七層「盡頭之漩」前進。新作主題曲〈Chain of the Abyss〉由系列配樂家 Kevin Penkin 攜手 hololive English 人氣 VTuber 森美聲（Mori Calliope）合作，為全新冒險增添話題。