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▲雄性斑哥條紋羚Harris於27日晚間抵達台灣。（圖／長榮航空提供）

長榮航空去年6月在休士頓慶祝開航10週年，適逢台北市與休士頓市締結姊妹市64週年，且台北市立動物園急需雄性斑哥條紋羚來台「延續香火」，長榮航空也支援空運任務，協助雄性斑哥條紋羚Harris可以遠渡重洋來台結親，自美國時間10月26日由達拉斯機場起飛後，歷經18小時旅程抵台，預計1個月的檢疫觀察後，擇日對外見面。長榮航空在美國時間10月26日，載著雄性斑哥條紋羚Harris從達拉斯機場起飛，歷經約18小時的長途旅程，於台灣時間27日晚間10時26分抵達台北。這項任務是源自於台北市與休士頓市締結姊妹市64週年，為了進一步深化連結，加上台北市立動物園急需雄性斑哥條紋羚來台延續香火，休士頓動物園也願意割愛，透過長榮航空肩負重要任務，Harris可遠渡重洋來台結親。為了歡迎Harris遠渡重洋來台，長榮航空副總經理鍾凱成代表接機，美國在台協會（AIT）處長谷立言、台北市立動物園園長朱孝芬等人也一同迎接。長榮航空表示，飛航休士頓已跨過10年的里程碑，長期超過9成的載客率顯現其為兩地非常重要的空中交通，此次能協助運送斑哥條紋羚Harris，為域外拯救極度瀕危物種盡一份心力，也是義不容辭。休士頓動物園為了避免Harris在飛行途中因「認床」而緊張、無法充分休息，也提前數月將運送箱籠安置在棲息區，讓牠提早習慣箱籠內的舒適環境，讓Harris搭飛機的同時就像回到家一樣。谷立言處長則提到，美國樂見並支持各項強化雙方合作的夥伴關係，此次合作延續休士頓與台北市之間歷史悠久的姊妹市關係，如今斑哥條紋羚Harris正式移居台北，為雙方持久的夥伴關係又達成一項重要里程碑。此次合作充分展現台美夥伴關係的價值、科學專業、更助於推進野生動物保育、保護生物多樣性以及支持瀕危物種的長期存續。台北市立動物園則說，休士頓動物園送來一隻雄性斑哥條紋羚，為目前域外瀕危動物保育延續族群，以肩負起繁衍後代的重要使命。Harris預計在一個月檢疫通過後，正式對外展示。