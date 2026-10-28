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▲▼勝利曾跟劉惠媛交往6年。（圖／아이돌 이슈、韓網）

前BIGBANG成員勝利（李昇炫）昨（27）日被韓媒爆出與20多歲圈外女友結婚，妻子目前已懷孕，預計明年1月生下兒子，他今（28）日也親口證實早登記結婚。不過隨著勝利婚訊曝光，過去與他多次傳出戀情的韓國網紅劉惠媛突然發文，2人過去關係再受關注，他們曾被拍到同遊曼谷，後來勝利就被爆出帶著女友與她的閨蜜先後到峇里島約會「換乘劈腿」因此分手，如今勝利宣布當爸，新娘確定不是當年與他緋聞傳得沸沸揚揚的劉惠媛。勝利28日接受韓媒《日刊體育》專訪，強調自己早已和懷孕的20多歲圈外女友結婚登記，「我跟她已經是法律上的夫妻了。」但這位新娘，卻不是他的前女友網紅劉惠媛。2023年2月，勝利服刑期滿出獄後，隔月就被目擊與劉惠媛一同現身泰國曼谷的高級飯店；9月21日至24日他們再去峇里島約會，沒想到過去與勝利曖昧的B女也抵達現場，且劉惠媛跟B女還是朋友，勝利卻立刻接著安排B女入住同一間飯店，連餐廳、咖啡廳、海灘行程都照抄，甚至連拍照構圖也一模一樣，直到B女發IG，2女才知道被劈腿。當時面對粉絲詢問感情狀態，劉惠媛曾語帶保留表示：「男朋友呢⋯一下子有、一下子沒有，我只會公開要跟我結婚的人。」她2025年出演戀愛節目時還透露，曾與一名男子交往6年，當初還是她主動告白，雙方父母都已見過面，甚至差點步入禮堂，不過她始終沒有公開男方身分，但講的應該是勝利；沒想到事隔3年，勝利已經結婚了，只是新娘並非當年與他頻傳緋聞的劉惠媛。