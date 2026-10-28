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嫌AI名稱太差 川普點名《華爾街日報》改用SI

曾稱繼續使用AI的人是「敵人」 成立超級智慧專責小組

美國總統川普（Donald Trump）再度對「人工智慧」（Artificial Intelligence，AI）的名稱表達不滿，27日宣布，將正式禁止在相關政府文件中使用「AI」或「人工智慧」一詞，改以「超級智慧」（Super Intelligence，SI）取代。他認為，「人工」容易讓人誤以為這項技術是假的，無法準確反映其真正能力，甚至公開批評《華爾街日報》仍沿用AI的稱呼。根據國會山莊報報導，川普27日在自家社群平台Truth Social發文表示：「我們很快就會正式禁止在所有相關文件及其他場合使用『AI／人工智慧』一詞，因為這個名稱並不準確。」川普在貼文中特別點名《華爾街日報》，質疑該媒體為何仍使用「人工智慧」這個他認為不恰當的名稱。他表示：「《華爾街日報》什麼時候才要開始把人工智慧（AI）稱為超級智慧（SI）？後者才是幾乎所有人都在使用，或很快就會使用的名稱。」事實上，川普早在今年9月就已簽署行政命令，要求聯邦行政部門以「超級智慧」取代「人工智慧」一詞。他上個月在聯合國大會發表演說時，也公開宣布美國將在官方文件中更改相關名稱。川普當時解釋，「Artificial」一詞容易讓人覺得智慧是虛假的，但這項技術並非如此。「它不是假的，實際上非常驚人，但我們必須小心。」川普說，認為「人工智慧」的名稱與技術實際展現的能力並不相符。川普對名稱的堅持並非首次引發關注。本月稍早，他曾在社群平台表示，白宮將任何繼續使用「人工智慧」，而非他認為更準確的「超級智慧」一詞的人，視為「敵人」。此外，川普也宣布成立「超級智慧部隊」（Super Intelligence Force），由國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）領導，負責統籌聯邦政府在相關科技領域的政策與發展。川普指出，這個專責小組的主要任務，是確保美國持續在超級智慧領域保持全球領先地位。他並形容，這項科技的影響力可能超越工業革命及網際網路，不僅攸關美國國家利益，也將改善民眾生活。根據規劃，該小組將協調聯邦政府與消費者、公共利益團體、宗教組織、關鍵基礎設施業者，以及相關科技企業之間的合作。不過，川普此次宣布的禁令主要涉及美國政府文件及相關行政用語，目前科技界仍普遍使用「人工智慧」（AI）作為涵蓋各類智慧系統的統稱。