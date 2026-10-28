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姚德和青草號「青草茶」出包 北市衛生局開罰

傳承80年歷史的青草茶老字號出包！北市衛生局針對流動攤販、傳統市場或行動餐車供應的即食食品進行抽驗，而今年8月共計抽驗49件即食食品，其中一件為北市大同區的「姚德和青草號」自製青草茶被檢出腸桿菌科超標，依食安法開罰新台幣3萬元。北市衛生局針對流動攤販、行動餐車、傳統市場供應之即食食品進行抽驗，依性質檢驗食品中微生物衛生標準及邦克列酸，今年8月共計抽驗49件即食食品，檢驗結果1件不符合規定，不合格率2%。抽驗不符規定產品為台北市大同區的「姚德和青草號」自製青草茶。北市衛生局說明，其青草茶複抽檢出腸桿菌科170 CFU/mL，標準為10 CFU/mL，因不符規定，衛生局依違反食安法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。北市衛生局提醒，食品業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生及定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。消費者購買即食食品，應選擇商譽良好、販售場所整潔衛生的店家，購買食品時注意色澤及氣味是否正常，購買後應立即食用完畢，以避免常溫下細菌過度滋生，影響民眾身體健康。