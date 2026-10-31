115 年度地價稅 11 月 1 日開徵！善用信用卡與行動支付繳稅能省荷包。理財達人「寶可孟」盤點最新優惠，包含中信 uniopen 在超商享 5%、玉山卡綁悠遊付加碼，及台灣Pay綁彰銀最高拿 420 元！一篇掌握小額、中額與大額最省錢攻略。
🟡中信超商刷卡賺5％！玉山綁全支付享3％
民營銀行與電子支付工具鎖定超商與 App 繳費祭出具體好康：
中信 uniopen 聯名卡（7-11 刷卡享 5%）：10 月 28 日 15:00 起在中信 App 領券，11 月持卡至 7-11 實體刷卡或手機感應（寶可孟提醒：切勿用台灣Pay感應付款），單筆滿 2,000 元送 100 點 OPENPOINT（每戶上限 100 點，限 15 萬份），回饋率達 5%！另外 icash 2.0 自動加值享 10%（需每月登錄，上限 50 點，可繳 500 元）。
玉山卡綁悠遊付與全支付：悠遊付繳稅享筆筆 3%（每期上限 50 元），綁玉山卡登錄加碼 0.2%（上限 50 點），首綁滿萬送 50 點；全支付綁玉山卡滿 500 元享 3% 全點（每週上限 30 點）。
🟡台灣Pay掃碼超狂！綁定彰銀爽賺420元
公股行庫結合「台灣Pay」掃碼繳稅力道最猛，以彰化銀行最高送 420 元居冠：
彰化銀行（最高送 420 元，免手續費）：10 月 26 日至 11 月 30 日以台灣Pay綁定彰銀繳稅。信用卡每筆回饋 55 元刷卡金（上限 220 元，可繳 4 筆）；金融卡每筆送 50 元柴寶Points（上限 200 元）再加贈 50 元數位券，雙軌合計最高拿 420 元（各限量 1 萬筆）。
台企銀與一銀：綁台企銀信用卡掃碼每筆送 50 元刷卡金（限 5,000 筆），單筆滿 3,000 元一次付清加碼 1%（上限 200 元）；一銀信用卡掃碼每筆送 50 元（上限 100 元，限 1 萬筆）。
🟡依稅額挑最划算通路！多張稅單分散繳最賺
面對不同稅額，寶可孟建議依照金額挑選通路，並破除拆單迷思：
小額幾百元：首選彰銀每筆送 55 元或台企銀、一銀每筆送 50 元；若 500 元稅單走悠遊付 3% 僅拿 15 元。
中額約 2,000 元：中信 uniopen 卡至 7-11 刷滿 2,000 元送 100 點（約 5%）最補。
大額 3,000 元以上：台企銀一次付清加 1%（繳 2 萬元拿滿 200 元上限）；悠遊付筆筆 3%（每期上限 50 元），滿 1.2 萬元送 600 元券、滿 5 萬元送 200 元券。若想分期，台企銀提供 3 期 0 利率，第一銀行與聯邦銀行則提供滿額 3 期或 6 期 0 利率。
分散稅單技巧：地價稅不能線上拆單，但多張稅單可分散通路，例如 1 張走悠遊付拿滿上限 50 元，另 2 張走台企銀各拿 50 元，合計多賺 150 元。超商代收上限為 3 萬元，逾期每超過 3 天加徵 1% 滯納金。
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民營銀行與電子支付工具鎖定超商與 App 繳費祭出具體好康：
中信 uniopen 聯名卡（7-11 刷卡享 5%）：10 月 28 日 15:00 起在中信 App 領券，11 月持卡至 7-11 實體刷卡或手機感應（寶可孟提醒：切勿用台灣Pay感應付款），單筆滿 2,000 元送 100 點 OPENPOINT（每戶上限 100 點，限 15 萬份），回饋率達 5%！另外 icash 2.0 自動加值享 10%（需每月登錄，上限 50 點，可繳 500 元）。
玉山卡綁悠遊付與全支付：悠遊付繳稅享筆筆 3%（每期上限 50 元），綁玉山卡登錄加碼 0.2%（上限 50 點），首綁滿萬送 50 點；全支付綁玉山卡滿 500 元享 3% 全點（每週上限 30 點）。
公股行庫結合「台灣Pay」掃碼繳稅力道最猛，以彰化銀行最高送 420 元居冠：
彰化銀行（最高送 420 元，免手續費）：10 月 26 日至 11 月 30 日以台灣Pay綁定彰銀繳稅。信用卡每筆回饋 55 元刷卡金（上限 220 元，可繳 4 筆）；金融卡每筆送 50 元柴寶Points（上限 200 元）再加贈 50 元數位券，雙軌合計最高拿 420 元（各限量 1 萬筆）。
台企銀與一銀：綁台企銀信用卡掃碼每筆送 50 元刷卡金（限 5,000 筆），單筆滿 3,000 元一次付清加碼 1%（上限 200 元）；一銀信用卡掃碼每筆送 50 元（上限 100 元，限 1 萬筆）。
面對不同稅額，寶可孟建議依照金額挑選通路，並破除拆單迷思：
小額幾百元：首選彰銀每筆送 55 元或台企銀、一銀每筆送 50 元；若 500 元稅單走悠遊付 3% 僅拿 15 元。
中額約 2,000 元：中信 uniopen 卡至 7-11 刷滿 2,000 元送 100 點（約 5%）最補。
大額 3,000 元以上：台企銀一次付清加 1%（繳 2 萬元拿滿 200 元上限）；悠遊付筆筆 3%（每期上限 50 元），滿 1.2 萬元送 600 元券、滿 5 萬元送 200 元券。若想分期，台企銀提供 3 期 0 利率，第一銀行與聯邦銀行則提供滿額 3 期或 6 期 0 利率。
分散稅單技巧：地價稅不能線上拆單，但多張稅單可分散通路，例如 1 張走悠遊付拿滿上限 50 元，另 2 張走台企銀各拿 50 元，合計多賺 150 元。超商代收上限為 3 萬元，逾期每超過 3 天加徵 1% 滯納金。