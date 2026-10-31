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萬聖節由來曝！從凱爾特薩溫節演變而來

▲韓國女團BLACK PINK成員Lisa曾在萬聖節扮《愛x死x機器人》，神還原角色吉巴羅，狂吸260萬人朝聖。（圖／Lisa IG@lalalalisa_m）

萬聖節習俗有哪些？不給糖就搗蛋、南瓜燈最經典

▲萬聖節南瓜燈從古早愛爾蘭以蕪菁製作的燈籠，改用更容易雕刻的南瓜。（示意圖／取自Pixabay）

萬聖節3大禁忌！小孟老師提醒別踩雷

每年10月31日萬聖節，街頭常見民眾化身鬼怪、電影角色，孩子也會挨家挨戶喊出「不給糖就搗蛋」。不過，萬聖節並非單純的變裝派對，起源可追溯至2000多年前的凱爾特文明，後來融合基督教節日與歐美民俗，逐漸發展成今日的節慶文化。除了不給糖就搗蛋、南瓜燈、咬蘋果、黑貓裝飾、鬼故事及換裝派對等習俗，命理師小孟老師也提醒，民俗上有3項萬聖節禁忌，包括扮鬼時不要同時燒香或唸經、避免拿往生者照片玩耍，以及不要在鬼怪物品前點蠟燭。萬聖節英文「Halloween」源自「All Hallows’ Eve」，意指諸聖節前夕，也就是10月31日的萬聖夜；11月1日才是基督教的「諸聖節」（All Saints’ Day），用來紀念聖人。萬聖節的起源可追溯至2000多年前的凱爾特人。當時居住在愛爾蘭、蘇格蘭等地的凱爾特人，以11月1日作為新年，並透過「薩溫節」（Samhain）迎接冬季。由於他們相信季節交替時，生者與亡者世界的界線會變得模糊，靈魂可能在人間遊走，因此會點燃篝火、穿上獸皮或奇特服裝，藉此驅趕邪靈、避免受到傷害。到了西元8世紀，基督教將11月1日訂為諸聖節，前一晚則稱為「諸聖之夜」，逐漸演變成今日的Halloween。後來，愛爾蘭與英國移民將相關傳統帶到美洲，南瓜燈、變裝與鬼故事等元素也在當地文化及商業推動下逐漸普及，讓萬聖節從傳統民俗發展成國際性的節慶。萬聖夜最具代表性的活動，就是孩子們穿上服裝，成群結伴挨家挨戶討糖。這項習俗與歐洲過去的「Souling」及「Guising」傳統有關，早期人們會透過祈禱、表演或穿著奇裝異服，換取食物、堅果或硬幣。隨著移民將習俗帶到美國，加上戰後社區活動與商業文化推廣，逐漸形成今日以糖果為主的互動方式。南瓜燈又稱「傑克的燈籠」，源自愛爾蘭民間傳說。傳說男子傑克戲弄撒旦，死後卻無法進入天堂或地獄，只能提著燈籠四處遊蕩。早期愛爾蘭人使用蕪菁雕刻燈籠，移民美洲後發現南瓜體積大、容易雕刻，便逐漸取代蕪菁，成為萬聖節最具代表性的裝飾。咬蘋果遊戲相傳與古羅馬掌管果樹及收成的女神波摩娜有關。羅馬文化與凱爾特傳統融合後，逐漸形成相關節慶習俗。玩法是將蘋果放入裝滿水的盆中，參加者不能用手，只能用嘴巴咬起漂浮的蘋果，成功者便獲勝。黑貓在中世紀歐洲曾被錯誤聯想為女巫的化身，如今則成為萬聖節常見的神秘風格裝飾。至於變裝文化，則從古老的獸皮偽裝習俗，發展成現代模仿電影角色、鬼怪或自由創作造型的活動。點燃篝火、分享鬼怪故事，是延續早期驅邪儀式的傳統；現代萬聖節則增加換裝遊行、鬼屋探險、酒吧派對等活動，成為民眾聚會及城市慶典的一部分。10月31日萬聖夜除了變裝、討糖，民俗上也有一些需要留意的禁忌。命理師小孟老師曾在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享萬聖節3大禁忌：民俗說法認為，變裝扮鬼時若又燒香或唸經，可能招引不必要的靈體。避免將已故親友的照片當成遊戲或惡作劇道具。依傳統禁忌說法，可能被認為有引鬼上門的疑慮。