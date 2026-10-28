桃園新百貨接力亮相，先有桃園「置地生活廣場・小檜溪」（Landmark Life Plaza）將在明（29）日開幕外，誠品生活也早為桃園帶來好消息，將在桃園青埔打造近5000坪的獨棟大店，預計會在2028年底開業，店址位在高鐵桃園站前精華地點，搭乘高鐵10-20分鐘就能快速抵達竹科或台北，位置也鄰近桃園國際機場、機場捷運及中山高速公路，不論是上下班通勤，還是外國旅客來訪都非常便利。
近5000坪獨棟大店！誠品生活2028年底進駐青埔
誠品生活桃園青埔店位於高鐵桃園站前，由全球PCB印刷電路板龍頭臻鼎科技集團攜手誠品生活共同打造。臻鼎科技集團希望以回饋家鄉的心意，結合誠品生活的品牌特色，規劃近5000坪全新獨棟大店，預計於2028年底開業。
交通方面，新店鄰近高鐵桃園站、桃園國際機場、機場捷運及國道1號，搭乘高鐵前往台北或新竹科學園區，車程約10至20分鐘，具備串聯雙北、竹科及國際交通網絡的優勢，可望滿足通勤、商務往來及旅客消費等需求。
邀建築師蕭博文操刀！打造結合綠意的生活場域
誠品生活桃園青埔店邀請曾參與亞洲最大誠品生活新店，以及東南亞首店誠品生活吉隆坡規劃的建築師蕭博文統籌設計，延續誠品獨有的空間美學與場所精神。
根據誠品生活規劃，店外將設置大型廣場，引入自然光線與綠意，串聯人與自然，希望打造兼具休憩、購物與交流功能的生活空間。未來除了日常逛街，也期盼提供商務辦公、親友聚會及週末休閒等多元使用情境，讓商場成為延伸在地生活的全新場域。
誠品生活董事長吳旻潔也說「誠品在桃園耕耘多年，一直渴望開展獨立大店來服務桃園的民眾，今年終於願望成真！誠品生活非常榮幸能有機會與臻鼎科技集團攜手合作，在高鐵站前核心地帶，量身打造一家從建築到室內空間，都能完全展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店。
「由於這是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，位置又處於海內外歸人旅客降落台灣的首要據點，因此我們將積極規劃有別於台灣任何一間大家所看過的誠品書店，並結合創意設計、主題展覽、親子育樂與國際美食等多元文化內容，滿足民眾生活、閱讀與美學體驗的需求。」
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誠品生活桃園青埔店位於高鐵桃園站前，由全球PCB印刷電路板龍頭臻鼎科技集團攜手誠品生活共同打造。臻鼎科技集團希望以回饋家鄉的心意，結合誠品生活的品牌特色，規劃近5000坪全新獨棟大店，預計於2028年底開業。
交通方面，新店鄰近高鐵桃園站、桃園國際機場、機場捷運及國道1號，搭乘高鐵前往台北或新竹科學園區，車程約10至20分鐘，具備串聯雙北、竹科及國際交通網絡的優勢，可望滿足通勤、商務往來及旅客消費等需求。
誠品生活桃園青埔店邀請曾參與亞洲最大誠品生活新店，以及東南亞首店誠品生活吉隆坡規劃的建築師蕭博文統籌設計，延續誠品獨有的空間美學與場所精神。
根據誠品生活規劃，店外將設置大型廣場，引入自然光線與綠意，串聯人與自然，希望打造兼具休憩、購物與交流功能的生活空間。未來除了日常逛街，也期盼提供商務辦公、親友聚會及週末休閒等多元使用情境，讓商場成為延伸在地生活的全新場域。
「由於這是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，位置又處於海內外歸人旅客降落台灣的首要據點，因此我們將積極規劃有別於台灣任何一間大家所看過的誠品書店，並結合創意設計、主題展覽、親子育樂與國際美食等多元文化內容，滿足民眾生活、閱讀與美學體驗的需求。」