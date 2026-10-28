美國太空總署（NASA）近日公布一張地球3D模型，原本印象中球形的地球，竟然呈現凹凸不平、宛如馬鈴薯的模樣，引發討論。這張模型其實呈現的是地球重力場相關的「大地水準面」，最高與最低位置相差約191公尺，NASA 更將起伏放大1萬倍，才讓地球看起來如此不規則。不過，地球各地重力不同，其實也會影響體重，《NOWNEWS今日新聞》訪問臺北市立天文科學教育館研究組組長石中達，表示同一個人即使沒有變胖或變瘦，只要站在不同地方，體重計顯示的數字就可能不同，甚至站在山上量體重，真的會比平地稍微輕一點。
NASA地球模型像馬鈴薯！專家揭重力分布不均原因
石中達解釋，NASA 公布的3D模型並不是地球的真實外形，而是以地球重力場為基礎，透過「大地水準面」呈現重力場相關的起伏，因此看起來不像一般認知中的球體，反而呈現不規則、類似馬鈴薯的形狀。他也提到，這張模型是透過衛星長期觀測所累積的資料製作而成，並非直接拍攝地球外觀，因此不能將圖片中的凹凸形狀，當成地球表面的真實樣貌。
石中達指出，地球各地的重力場並不是均勻分布，地球內部質量分布、地形，以及不同地質構造的密度差異，都會使重力出現變化。不過，這些差異其實非常微小，NASA為了讓民眾更容易觀察，特別將模型中的起伏放大上萬倍，因此畫面看起來才會如此誇張。
不用減肥也能變輕？站山上、赤道量體重真的有差
除此之外，地球各地重力不同，是否會影響人的體重？石中達表示，人體本身的質量不會因為所在地點不同而改變，但由於地球各地的重力加速度有所差異，因此體重計顯示的數字確實可能出現變化。
石中達說明，地球並不是完美的正圓球體，而是接近赤道略鼓、兩極稍扁的橢球形，因此赤道地區距離地心較遠，兩極則相對較近，這也是不同緯度重力存在差異的原因之一，除此之外，地球自轉所產生的離心效應，也會讓赤道附近的有效重力比兩極小。因此，在赤道量體重，會比在南北極量體重更輕。
不只如此，海拔高度也會影響重力，石中達指出，當人站在山上時，由於距離地心較遠，受到的重力通常會比平地還小，因此同一個人如果分別在平地與高山上量體重，體重計的數字也會出現不同。
換句話說，即使沒有刻意減肥，只要改變所在地點，體重計上的數字就可能跟著變化。這可能是受到不同地點重力加速度的影響，由於地球各地重力差異相當微小，一般人不會直接感受到明顯變化，實際體重計讀數也會受到儀器精度與校正方式影響。
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石中達解釋，NASA 公布的3D模型並不是地球的真實外形，而是以地球重力場為基礎，透過「大地水準面」呈現重力場相關的起伏，因此看起來不像一般認知中的球體，反而呈現不規則、類似馬鈴薯的形狀。他也提到，這張模型是透過衛星長期觀測所累積的資料製作而成，並非直接拍攝地球外觀，因此不能將圖片中的凹凸形狀，當成地球表面的真實樣貌。
石中達指出，地球各地的重力場並不是均勻分布，地球內部質量分布、地形，以及不同地質構造的密度差異，都會使重力出現變化。不過，這些差異其實非常微小，NASA為了讓民眾更容易觀察，特別將模型中的起伏放大上萬倍，因此畫面看起來才會如此誇張。
除此之外，地球各地重力不同，是否會影響人的體重？石中達表示，人體本身的質量不會因為所在地點不同而改變，但由於地球各地的重力加速度有所差異，因此體重計顯示的數字確實可能出現變化。
石中達說明，地球並不是完美的正圓球體，而是接近赤道略鼓、兩極稍扁的橢球形，因此赤道地區距離地心較遠，兩極則相對較近，這也是不同緯度重力存在差異的原因之一，除此之外，地球自轉所產生的離心效應，也會讓赤道附近的有效重力比兩極小。因此，在赤道量體重，會比在南北極量體重更輕。
換句話說，即使沒有刻意減肥，只要改變所在地點，體重計上的數字就可能跟著變化。這可能是受到不同地點重力加速度的影響，由於地球各地重力差異相當微小，一般人不會直接感受到明顯變化，實際體重計讀數也會受到儀器精度與校正方式影響。