韓國漫改劇《再婚皇后》在宣布開拍後，就因是韓國首部西式風格的宮廷劇，而引發外界期待。日前也終於確定將於11月4日在Disney+獨家上線，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮主演。申敏兒飾演的皇后在遭到丈夫背叛、被要求離婚後，馬上改嫁李鍾碩飾演的西王國王子，超狗血的4角戀，加上超華麗西式宮廷風，讓大家都超好奇會如何呈現。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理懶人包，讓大家劇情、角色、收看平台、亮點一次看。
📌以下為本文重點：
《再婚皇后》劇情大綱
《再婚皇后》角色介紹
《再婚皇后》收看平台
《再婚皇后》必看亮點
《再婚皇后》劇情大綱
《再婚皇后》講述娜菲爾皇后，面對皇帝索本修因迷戀逃亡奴隸菈絲塔而提出離婚後，選擇冷靜接受，並反手提出「我要與西王國王子海因里再婚」的震撼要求，從此一場關於權力、背叛與真愛的浪漫奇幻大戲正式揭幕。
《再婚皇后》角色介紹
娜菲爾（申敏兒 飾）
東大帝國的皇后，聰明冷靜、品味出眾、政治能力極佳，被譽為「完美皇后」。當丈夫索本修因情婦要求離婚時，她果斷接受，並霸氣提出與西王國王子海因里再婚的要求。
海因里（李鍾碩 飾）
西王國的王子與第一順位王位繼承人，外表迷人且帶有一絲神祕感。他最初懷有目的接近娜菲爾，後來在相處中被她深深吸引，並在娜菲爾面臨離婚危機時提議與她再婚。
索本修（朱智勛 飾）
東大帝國的皇帝，也是娜菲爾的青梅竹馬與第一任丈夫，與娜菲爾一同長大，曾承諾一生沒有後宮，卻移情別戀並執意與娜菲爾離婚、試圖扶正情婦。
菈絲塔（李世榮 飾）
原本是逃亡奴隸，因美貌被索本修在狩獵場救下後成為其情婦，個性具有強烈的野心，是引發帝國皇室動盪與離婚風暴的核心反派角色。
《再婚皇后》收看平台
《再婚皇后》於11月4日在Disney+獨家上線，首日一次播出4集，之後每週三更新2集，一共有10集。
《再婚皇后》必看亮點
首部西式宮廷風韓劇 維持原著世界觀
《再婚皇后》是韓國首部西式宮廷劇，過去韓國翻拍西方或奇幻背景的作品時，通常會改寫為韓國本土的歷史或現代架空設定，像是《宮：野蠻王妃》等。而《再婚皇后》則是首部完整保留原著西式皇室世界觀與設定的韓劇，劇中演員會直接穿上歐式宮廷禮服、使用西方名字，並置身於西式奇幻宮廷世界。
真人版陣容超豪華 4名主演都是演技派
《再婚皇后》原作為韓國人氣網路小說，後續改編成NAVER網漫後人氣進一步爆發，為了延續這個超人氣，選角方面也下了非常大工夫，由申敏兒領軍朱智勛、李鍾碩、李世榮等人主演。事實上，這4名演員都是在韓國的主演等級演員，不僅演技備受稱讚，還拿過多項演技方面獎項，這次齊聚一堂飆演技，也讓外界驚呼陣容太豪華。
大女主復仇劇 申敏兒與李鍾碩大談姊弟戀
《再婚皇后》劇情設定為大女主復仇劇，申敏兒飾演的女主角娜菲爾皇后，再被自己的青梅竹馬丈夫索本修背叛、甚至提出離婚後，不走傳統苦情路線，求丈夫回頭，而是馬上同意並提出改嫁，一轉身就與李鍾碩飾演的海因里王子大談姊弟戀，讓不少粉絲看到漫畫版時，都直呼超解氣，並好奇真人版會如何呈現。
朱智勛時隔20年再演皇族 李世榮首當反派
《再婚皇后》是朱智勛繼2006年的爆紅宮廷劇《宮野蠻王妃》後，時隔20年再度出演皇族的角色，這次他將一改之前的深情，詮釋背叛妻子的渣男皇帝。而李世榮則是出道多年來，首度挑戰反派，在得知救命恩人是掌握至高權力的皇帝後，她開始對自己未曾擁有過的生活與愛情產生了極大的渴望與野心，用天真無邪的人設展開不擇手段的算計，是離間皇帝與皇后的關鍵角色。
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《再婚皇后》劇情大綱
《再婚皇后》角色介紹
《再婚皇后》收看平台
《再婚皇后》必看亮點
《再婚皇后》劇情大綱
《再婚皇后》講述娜菲爾皇后，面對皇帝索本修因迷戀逃亡奴隸菈絲塔而提出離婚後，選擇冷靜接受，並反手提出「我要與西王國王子海因里再婚」的震撼要求，從此一場關於權力、背叛與真愛的浪漫奇幻大戲正式揭幕。
《再婚皇后》角色介紹
娜菲爾（申敏兒 飾）
東大帝國的皇后，聰明冷靜、品味出眾、政治能力極佳，被譽為「完美皇后」。當丈夫索本修因情婦要求離婚時，她果斷接受，並霸氣提出與西王國王子海因里再婚的要求。
海因里（李鍾碩 飾）
西王國的王子與第一順位王位繼承人，外表迷人且帶有一絲神祕感。他最初懷有目的接近娜菲爾，後來在相處中被她深深吸引，並在娜菲爾面臨離婚危機時提議與她再婚。
索本修（朱智勛 飾）
東大帝國的皇帝，也是娜菲爾的青梅竹馬與第一任丈夫，與娜菲爾一同長大，曾承諾一生沒有後宮，卻移情別戀並執意與娜菲爾離婚、試圖扶正情婦。
菈絲塔（李世榮 飾）
原本是逃亡奴隸，因美貌被索本修在狩獵場救下後成為其情婦，個性具有強烈的野心，是引發帝國皇室動盪與離婚風暴的核心反派角色。
《再婚皇后》於11月4日在Disney+獨家上線，首日一次播出4集，之後每週三更新2集，一共有10集。
《再婚皇后》必看亮點
首部西式宮廷風韓劇 維持原著世界觀
《再婚皇后》是韓國首部西式宮廷劇，過去韓國翻拍西方或奇幻背景的作品時，通常會改寫為韓國本土的歷史或現代架空設定，像是《宮：野蠻王妃》等。而《再婚皇后》則是首部完整保留原著西式皇室世界觀與設定的韓劇，劇中演員會直接穿上歐式宮廷禮服、使用西方名字，並置身於西式奇幻宮廷世界。
真人版陣容超豪華 4名主演都是演技派
《再婚皇后》原作為韓國人氣網路小說，後續改編成NAVER網漫後人氣進一步爆發，為了延續這個超人氣，選角方面也下了非常大工夫，由申敏兒領軍朱智勛、李鍾碩、李世榮等人主演。事實上，這4名演員都是在韓國的主演等級演員，不僅演技備受稱讚，還拿過多項演技方面獎項，這次齊聚一堂飆演技，也讓外界驚呼陣容太豪華。
大女主復仇劇 申敏兒與李鍾碩大談姊弟戀
《再婚皇后》劇情設定為大女主復仇劇，申敏兒飾演的女主角娜菲爾皇后，再被自己的青梅竹馬丈夫索本修背叛、甚至提出離婚後，不走傳統苦情路線，求丈夫回頭，而是馬上同意並提出改嫁，一轉身就與李鍾碩飾演的海因里王子大談姊弟戀，讓不少粉絲看到漫畫版時，都直呼超解氣，並好奇真人版會如何呈現。
朱智勛時隔20年再演皇族 李世榮首當反派
《再婚皇后》是朱智勛繼2006年的爆紅宮廷劇《宮野蠻王妃》後，時隔20年再度出演皇族的角色，這次他將一改之前的深情，詮釋背叛妻子的渣男皇帝。而李世榮則是出道多年來，首度挑戰反派，在得知救命恩人是掌握至高權力的皇帝後，她開始對自己未曾擁有過的生活與愛情產生了極大的渴望與野心，用天真無邪的人設展開不擇手段的算計，是離間皇帝與皇后的關鍵角色。