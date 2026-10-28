薔琵颱風日前侵襲台灣，豪雨也讓部分蔬菜採收及運輸受到影響，高山高麗菜價格跟著上漲。不過，有民眾在全聯發現，一顆高麗菜只賣85元，還看到一名阿伯一口氣買了2顆，讓她好奇是否真的好吃。貼文曝光後，有人稱讚價格實惠、適合煮湯，也有人嫌口感偏硬、不夠甜，評價相當兩極。對此，有過來人分享自身經驗，認為全聯高麗菜產地才是影響口感的關鍵。
全聯高麗菜一顆85元！阿伯一次買2顆
一名女網友今（28）日在臉書粉專「我愛全聯-好物老實說」分享，她平時很少在全聯買菜，日前偶然看到一顆高麗菜只要85元，還目睹一名阿伯直接拿了2顆去結帳，讓她忍不住好奇詢問：「全聯的高麗菜好吃嗎？炒起來會甜嗎？有沒有買過的人可以分享經驗？」
價格也成為討論焦點。有網友透露，最近在傳統市場買半顆高麗菜就花了195元，另有人表示，買一顆就花了近300元。相較之下，全聯85元的售價頗具吸引力。
便宜高麗菜口感如何？老饕點名產地是關鍵
至於口感，有網友直言「全聯高麗菜很容易踩雷」，曾買到菜梗偏硬、缺乏甜味的高麗菜，也有人形容高麗菜久煮不爛，寧可多花錢到市場挑選。
不過，也有消費者認為品質並不差，表示「我都是買全聯的高麗菜，會甜」、「今年買了2次都還不錯」。另有人指出，雖然不一定適合清炒，但拿來煮火鍋、蔬菜湯或麵食都很方便。
至於為何會出現兩極化評價，就有內行人直言，產地可能是影響口感的關鍵因素，如果是買到台灣產的高麗菜，品質通常不會太差，頂多口感不夠脆。但部分進口高麗菜的口感則讓人不太滿意，甚至有人留言表示「進口的，特別難吃」、「買過進口的，像橡皮一樣，很韌」。
薔琵颱風影響採收運輸！初秋高麗菜價格受關注
台北農產運銷公司25日統計，初秋種高麗菜批發價每公斤達84.3元，單日上漲123%。農糧署指出，受到薔琵颱風影響，高山地區降雨及道路管制，使採收、運輸受到阻礙，加上初秋種高麗菜產量較少，導致價格明顯上揚。
不過，農糧署也表示，入秋後氣候適宜蔬菜生產，目前國內主要產區生長情形良好，整體供貨充裕，價格平穩。以台北果菜批發市場為例，10月21日蔬菜交易量為1488公噸，與前一日的1487公噸相當；平均每公斤交易價格為43.5元，較前一日的45元下跌1.5元，跌幅約3.3%，整體蔬菜市況穩定。
農糧署表示，為因應薔琵颱風來襲，將持續密切關注蔬菜價格、品質及供應數量，並加強輔導農民團體及各大通路適時調配蔬菜供貨。此外，農糧署已輔導農民團體於全聯、楓康及萬家福等超市量販通路設置蔬菜平價專區，供應甘藍、葉菜類、根莖類及菇蕈類等蔬菜，並表示目前供應充裕，請消費者放心。
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一名女網友今（28）日在臉書粉專「我愛全聯-好物老實說」分享，她平時很少在全聯買菜，日前偶然看到一顆高麗菜只要85元，還目睹一名阿伯直接拿了2顆去結帳，讓她忍不住好奇詢問：「全聯的高麗菜好吃嗎？炒起來會甜嗎？有沒有買過的人可以分享經驗？」
價格也成為討論焦點。有網友透露，最近在傳統市場買半顆高麗菜就花了195元，另有人表示，買一顆就花了近300元。相較之下，全聯85元的售價頗具吸引力。
至於口感，有網友直言「全聯高麗菜很容易踩雷」，曾買到菜梗偏硬、缺乏甜味的高麗菜，也有人形容高麗菜久煮不爛，寧可多花錢到市場挑選。
不過，也有消費者認為品質並不差，表示「我都是買全聯的高麗菜，會甜」、「今年買了2次都還不錯」。另有人指出，雖然不一定適合清炒，但拿來煮火鍋、蔬菜湯或麵食都很方便。
至於為何會出現兩極化評價，就有內行人直言，產地可能是影響口感的關鍵因素，如果是買到台灣產的高麗菜，品質通常不會太差，頂多口感不夠脆。但部分進口高麗菜的口感則讓人不太滿意，甚至有人留言表示「進口的，特別難吃」、「買過進口的，像橡皮一樣，很韌」。
薔琵颱風影響採收運輸！初秋高麗菜價格受關注
台北農產運銷公司25日統計，初秋種高麗菜批發價每公斤達84.3元，單日上漲123%。農糧署指出，受到薔琵颱風影響，高山地區降雨及道路管制，使採收、運輸受到阻礙，加上初秋種高麗菜產量較少，導致價格明顯上揚。
不過，農糧署也表示，入秋後氣候適宜蔬菜生產，目前國內主要產區生長情形良好，整體供貨充裕，價格平穩。以台北果菜批發市場為例，10月21日蔬菜交易量為1488公噸，與前一日的1487公噸相當；平均每公斤交易價格為43.5元，較前一日的45元下跌1.5元，跌幅約3.3%，整體蔬菜市況穩定。
農糧署表示，為因應薔琵颱風來襲，將持續密切關注蔬菜價格、品質及供應數量，並加強輔導農民團體及各大通路適時調配蔬菜供貨。此外，農糧署已輔導農民團體於全聯、楓康及萬家福等超市量販通路設置蔬菜平價專區，供應甘藍、葉菜類、根莖類及菇蕈類等蔬菜，並表示目前供應充裕，請消費者放心。