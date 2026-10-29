我是廣告 請繼續往下閱讀

項目類別 榮譽紀錄／生涯數據表現 備註說明 個人主要榮譽 2次全明星、年度第二隊、最佳進步獎（MIP）、年度新人王 2019年以榜眼之姿加盟曼菲斯灰熊 季後賽帶隊戰績 4度晉級季後賽，僅取得「1次」系列賽勝利 團隊戰績始終未能突破西區強權夾擊 本季拓荒者數據 出賽3場，場均16.3分、投籃命中率58.8%、三分命中率44.4% 開季狀態效率極高，率拓荒者拉出3連勝

昔日曼菲斯的救世主，如今成了身披撕裂之城戰袍的倒戈刺客。波特蘭拓荒者控衛莫蘭特（Ja Morant）將在週四主場迎戰老東家曼菲斯灰熊，這也是他今夏被灰熊交易後，雙方首度在球場上碰頭。面對昔日傾力栽培卻最終反目成仇的母隊，莫蘭特受訪時大打太極，聲稱自己「不是個愛記仇的人」，更直言這場焦點戰「就只是賽程表上的另一場普通比賽而已」。「我對曼菲斯完全沒有任何怨恨，真的，一點都沒有。」莫蘭特在週三接受《The Athletic》資深記者奎克（Jason Quick）等媒體採訪時平靜表示。自2019年以榜眼之姿空降曼菲斯後，莫蘭特在灰熊度過了長達7個賽季的輝煌與混亂歲月。身高6呎2吋的他憑藉勁爆體能躍升聯盟超巨，曾斬獲年度最佳新秀、最佳進步獎，並兩度入選全明星賽及年度第二隊。然而個人數據雖然風光，他4度率隊殺進季後賽卻合計僅贏過1輪系列賽；更致命的是他多次因場外傷害球隊形象的行為遭到聯盟與球團重懲禁賽，上賽季更頻頻傳出與總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）爆發內鬨，最終迫使球團高層在休賽季痛定思痛將他拋售。對於這段充滿戲劇性的分手，莫蘭特首度鬆口承擔部分責任，但也語帶保留地暗示管理層的決定過於殘酷。「顯然，灰熊當時處於一個非常棒的高峰……然後我惹了麻煩，骨牌效應就這麼發生了。」莫蘭特說道：「隊友開始一個個被交易，新人陸續補進來，最後輪到了我。我願意為自己闖下的禍負責，但那些問題真的不全是我造成的。」拋開場外風雨，莫蘭特在波特蘭開季展現出極高的進攻效率。前3場出賽場均繳出16.3分，投籃命中率高達58.8%，外線命中率更來到不可思議的44.4%，帶領拓荒者開季打出3勝0敗的驚奇開局；而失去他的老東家灰熊開季同樣勢如破竹，以4勝0敗高居聯盟前端。週四在摩達中心（Moda Center）登場的這場頂尖對決，不僅是兩支未嘗敗績球隊的正面交鋒，更是莫蘭特向老東家證明身價的絕佳舞台。拓荒者直到明年2月6日才會造訪曼菲斯，因此這場主場復仇之戰，早已被外界視為火藥味十足的年度焦點。