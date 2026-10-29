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候選城市／地區 地理分佈 主要優勢與推動現況 競爭對手與挑戰 猶他州 鹽湖城 美國西部 成立專門投資團隊，推動球場周邊造鎮計畫；市場重疊度低 波特蘭（Portland）亦有高度意願 田納西州 納許維爾 美國東部 都會人口與運動市場急速成長，爭取進駐多年 夏洛特（Charlotte）、蒙特婁（Montreal）積極卡位

美國職棒大聯盟（MLB）未來可能從目前30支球隊增加至32隊！大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）近日在世界大賽舉辦期間，於坦帕灣光芒主場接受媒體訪問，再度將聯盟擴編列為未來發展重點。他透露，新版勞資協議完成後，MLB有兩項重大計畫等待推動，分別是新增球隊與重新整合媒體轉播權。目前美國西部的鹽湖城，以及東部的納許維爾，被視為爭取新球隊的熱門城市。自1998年亞利桑那響尾蛇與坦帕灣光芒成軍以來，大聯盟版圖已定格在30隊長達近30年。曼弗瑞德指出，選定加盟城市後，後續還牽涉尋找財團投資人、高額加盟金支付、專用棒球場興建及球員擴編選秀等龐大工程，外界預期新球隊最快也要等到2032或2033年賽季才會正式踏上大聯盟舞台。曼弗瑞德過去便多次透露，擴編的理想藍圖是美國東、西部各新增一隊，藉此完美重整分區與賽程。若順利增加到32隊，大聯盟現行的美聯、國聯各3個分區體制恐面臨全面解構；聯盟內部已研擬將32隊重組為「8個分區、每區4隊」的全新架構，依照地理位置劃分，徹底改善球員跨時區長途飛行的舟車勞頓，並能大幅提升電視黃金時段的轉播效益。這項歷史級的擴編計畫仍有一道關鍵門檻必須跨越，那就是即將到期的「勞資協議」。MLB與球員工會現行的集體勞資協議（CBA）將於2026年12月1日正式截止，雙方目前在薪資上限、收益分配與球員福利上依然各持己見，大聯盟高層已定調，擴編案必須在新版CBA拍板定案後才會正式啟動。與此同時，大聯盟全美轉播合約預計在2028年賽季結束後到期。隨著傳統區域體育電視網（RSN）模式式微，MLB正計畫全面整合全國轉播與串流平台合作，讓2029年前後成為大聯盟重塑商業帝國與開創32隊盛世的最關鍵轉捩點。