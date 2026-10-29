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▲小熊24歲外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單季45轟、41次盜壘成功，包辦2026年球員選擇獎年度最佳球員及國聯傑出球員。（圖／翻攝自MLB官方X）

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2026年美國職棒大聯盟（MLB）球員選擇獎（Players Choice Awards）得獎名單今（29）日揭曉，道奇日本巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）連續兩年入圍「年度最佳球員」及「國聯傑出球員」最終候選名單，結果再度雙雙落空！今年最大贏家是芝加哥小熊24歲明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），憑藉單季45轟、41次盜壘成功，以及攻守兩端的頂級表現，一口氣包辦兩項大獎，成為最受球員同行肯定的年度球星。球員選擇獎自1992年開始頒發，最大特色是所有獎項均由現役大聯盟球員投票選出，與美國棒球記者協會（BBWAA）評選的年度MVP不同。大谷翔平去年重返投手丘，打擊方面敲出55支全壘打、跑回146分，投球則在47局內繳出防禦率2.87、62次三振，成為大聯盟史上首位單季達成50轟、50次投手三振的球員。然而，去年他在球員選擇獎同樣入圍年度最佳球員與國聯傑出球員，最後分別敗給單季轟出60支全壘打的西雅圖水手捕手勞雷（Cal Raleigh），以及費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）。今年大谷再度躋身兩項大獎決選，仍無緣獲獎，形成連續兩年入圍、兩年都未能拿下獎座的情況。今年最大贏家阿姆斯壯，則以生涯代表作贏得球員同行的肯定。PCA本季敲出45支全壘打，與史瓦伯並列大聯盟全壘打王，另有41次盜壘成功，成為大聯盟史上第7位單季完成40轟、40盜的球員。根據MLBPA官方資料，PCA是自1991年的小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）以來，首位同時名列FanGraphs進攻及防守價值前3名的球員，最終PCA在年度最佳球員票選擊敗大谷與休士頓太空人的阿瓦瑞茲（Yordan Álvarez），國聯傑出球員則力壓大谷與史瓦伯，抱回雙料大獎。除了大谷之外，另一位受到關注的亞洲球員村上宗隆（Munetaka Murakami），今年也未能拿下球員選擇獎。村上本季效力芝加哥白襪，入圍美聯傑出新人最終候選名單，但最後由底特律老虎內野手麥戈尼格（Kevin McGonigle）獲獎。麥戈尼格今年以7.1 WAR高居美聯前段班，並在美聯新人當中繳出最多安打，獲得球員肯定。其他主要得主還包括太空人阿瓦瑞茲包辦美聯傑出球員及美聯東山再起球員、釀酒人王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）拿下國聯傑出投手，以及洋基史利特勒（Cam Schlittler）獲選美聯傑出投手。