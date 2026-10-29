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以色列大選未能產生明確的執政多數，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計將以「看守總理」的身分繼續留任，但即使政府處於過渡狀態，仍可能對伊朗發動軍事行動。《路透社》指出，儘管看守政府有克制行事的義務，在重大決策上也受到一定限制，但國家安全事務存在例外，加上國會監督機制尚未完全到位，將以色列在大選後，置於政治僵局、中東戰爭風險交織的處境。以色列27日舉行自2023年10月7日、哈瑪斯突襲以來的首次全國大選，沒有任何一方取得國會120席中的61席多數，納坦雅胡領導的右翼及宗教政黨陣營雖取得較多席次，但還是失去了原有的國會多數；而前國防軍總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的反對派陣營，同樣沒有明確的組閣途徑。《路透社》報導稱，雙方都宣稱有資格領導國家，然而，政治僵局可能使組閣協商曠日持久，甚至不排除再次舉行大選。期間，納坦雅胡預計將以看守總理的身分繼續執政。《路透社》引述以色列民主研究所研究員盧里（Guy Lurie）的分析，認為從法律條文來看，看守政府與一般政府具有相同的正式權力，但有克制行事的義務，在部分領域的裁量空間較小。例如，看守政府在人事任命、重大政策決策上可能受到限制，原則上應避免在缺乏迫切必要性的情況下，做出重大影響的決定。不過，當涉及公共利益或緊急安全需求時，政府仍可能採取行動。特拉維夫智庫特拉基特研究所（Tachlith Institute）的研究員艾許（Or Asher）也表示，雖然以色列最高法院先前曾裁定，看守政府必須避免做出影響深遠的決定，除非有緊迫的必要性，但安全問題是「克制義務」最明顯的例外；而新一屆國會成立後、各委員會尚未組成的這段期間，國會監督也處於相對薄弱的階段。艾許提醒，看守總理在法律上仍可能帶領以色列進入戰爭，包括對伊朗採取軍事行動。換言之，政府處於看守狀態，並不代表總理喪失所有重大安全決策權限。納坦雅胡在選前曾強調，他與美國總統川普（Donald Trump）合作，誓言消除伊朗威脅，川普也公開支持納坦雅胡繼續執政，強調美國、以色列應完成先前對伊朗軍事行動設定的目標。川普先前已多次暗示，美以2國不排除在11月3日、美國期中選舉後，恢復對伊朗的攻擊。這使以色列的選舉結果，不只牽動國內組閣，也與伊朗政策、中東局勢密切相關。最終計票結果出來後，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）預計將與各黨領導人協商，然後選擇他認為最有希望組建政府的候選人，被提名人將有最多42天的時間來組建政府。原文連結：