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金州勇士隊開季陷入禁區人手告急的困境，歐陸長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）傳出可能本季「一場未打」就告別灣區。根據美媒《In The N.O.》爆料，勇士球團已向紐奧良鵜鶘隊詢問引進22歲年輕中鋒密西（Yves Missi）的可能性，試圖為陷入嚴重空缺的中鋒位置尋求解答。勇士隊禁區危機的最大原因，來自於31歲中鋒波爾辛吉斯撲朔迷離的狀況。根據ESPN名記史雷特（Anthony Slater）披露，勇士內部對於波爾辛吉斯能否重新披上勇士戰袍感到「極度悲觀」。波爾辛吉斯自訓練營開跑前便因「個人健康因素」離隊至今，勇士官方近期也將他的缺陣名目從「一般疾病」修改為「未隨隊」。據了解，勇士管理層已開始評估將他交易的可能性。波爾辛吉斯本季薪資高達2000萬美元，但下賽季2000萬美元的合約中僅有300萬美元為保障金額，這讓他的合約在交易市場上具備相當高的戰術彈性與吸引力。在波爾辛吉斯歸期渺茫的情況下，主帥科爾（Steve Kerr）不得不讓36歲老將格林（Draymond Green）頂上先發中鋒，這對格林的體能帶來極大負擔。老將霍福德（Al Horford）上場時間受到嚴格控管，菜鳥艾克（Graham Ike）甚至在開季前4戰中先發了 2 場。在日前不敵灰熊的比賽中，格林被迫在末節與灰熊7呎4吋（224公分）的巨獸周志豪肉搏對決，凸顯出勇士天賦與身材嚴重劣勢。格林賽後也只能無奈表示：「我們現有的陣容就是這樣，只能想辦法克服。」根據美媒《In The N.O.》報導，為了緩解禁區危機，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）將目光投向鵜鶘隊的2024年首輪第21順位新星密西（Yves Missi）。身高6呎11吋（211公分）的密西具備極佳的體能與護框天賦，本季開幕戰對陣溜馬更繳出13分、15籃板、5助攻與3阻攻的狂暴數據，隨後因左膝骨挫傷（Bone Bruise）暫時缺陣。雖然密西的進攻型態與擅長外線投射的波爾辛吉斯大不相同，但他出色的機動性、護框與終結能力，能為勇士禁區注入欠缺的活力與高度。然而，鵜鶘總教練莫斯利（Jamahl Mosley）將密西視為隊史未來的防守核心，此前已拒絕多支球隊以二輪籤為主的報價。勇士若想促成交易，恐怕必須拿出更具吸引力的籌碼，才能說服鵜鶘放人。