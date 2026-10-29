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2026年MLB世界大賽封王關鍵G5今（29）日上午登場，聽牌的密爾瓦基釀酒人推出王牌火球男米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）先發掛帥，他首局便毫無保留狂催火球，單局13球中竟有12球飆破100英里（約160.9公里），最快球速狂飆至103英里（約165.8公里），未料他猛烈的跨步竟連投手丘都吃不消，首局投到一半突然向裁判反映投手丘問題，導致比賽緊急中斷約5分鐘搶修，甚至第2局再度要求整修，成為這場世界大賽封王戰的突發插曲。米肖羅斯基開賽展現極為強烈的宰制企圖，面對光芒開路先鋒迪亞茲（Yandy Díaz），第一球就飆出102.4英里（約164.8公里）的四縫線速球，隨後連發百英里火球讓迪亞茲擊出飛球出局；面對次棒阿蘭達（Jonathan Aranda）同樣狂催三顆百英里速球抓下出局數。隨後他在第3棒卡米內羅（Junior Caminero）打席中催出本場最快的103英里，雖在修補插曲後被敲出中外野安打，但米肖羅斯基臨危不亂，隨即以卡特球誘引希克斯（Liam Hicks）擊出二壘平飛球出局，霸氣化解首局危機。不過，當米肖羅斯基面對第三棒卡米內羅，投出第二球後，突然察覺投手丘有異狀，隨即向裁判提出修整要求。比賽因此暫時中斷，球場工作人員趕緊攜帶工具進場，針對投手丘進行緊急修補。整個過程耗時約5分鐘，米肖羅斯基則站在一旁等待，期間還不時露出笑容，並未因為突如其來的狀況顯得急躁，順利完成無失分的首局。原本以為修補完成後，投手丘就能恢復正常，沒想到第2局又發生類似狀況。釀酒人2局上靠普拉特（Cooper Pratt）敲出中外野適時安打，率先取得1：0領先。隨後米肖羅斯基準備在2局下繼續投球，卻在投球練習期間再次察覺投手丘有異狀，並要求工作人員進場處理。值得注意的是，前一天世界大賽G4延長賽期間，純品康納球場（Tropicana Field）也曾進行投手丘修補作業，如今G5再次出現相同情況，連續兩天發生的場地維護事件格外引人關注。