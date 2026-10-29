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台灣同志遊行31日登場，不過北市警萬華分局月初搜索西門町BDSM酒吧執法爭議仍未解，繼台北市長蔣萬安兩度公開道歉後，北市府今（29）日發出聲明，再度對萬華分局搜索同志酒吧一事鄭重道歉，稱理解同志與多元性別社群在聚集場所遭遇不平等對待、羞辱及身分曝光的經驗，留下長期的集體傷痛。臺北市政府表示，這些空間承載著社群彼此支持、建立歸屬感的重要意義，本次事件也使部分民眾再次感受到過往的恐懼與不安。對於執法過程中造成的傷害，臺北市政府再次向受到影響的民眾與社群鄭重致歉。針對民間團體訴求市府應盡速公布獨立且具有外部監督的檢討報告，市府說明，事件發生後，警察局已對相關員警、帶隊官及萬華分局長核予申誡、記過以上懲處，並完成行政調查報告報送警政署，警政署並於近日核復在案。另因民間團體於 10 月 7 日向臺北地檢署提出刑事告發涉犯違法搜索、強制及剝奪行動自由等罪，由地檢署偵辦中，警察局積極配合提供相關資料，後續將依檢察官偵結情形，適時擬議相關人員行政責任。市府重申，執法不應以行為人之性傾向、性別認同或身心障礙身分，或場所屬性作為選擇性查緝的依據，未來也將持續督導警察局落 實執法紀律與人權保障，極力避免類似情形再次發生。同時，也將責成警察局把本案列為教育案例，提供各外勤單位參考，確實落實於未來勤務執行。市府理解，社群期待的不只是事件發生後的檢討，更是在每一次與警察接觸時，都能獲得平等尊重，並清楚知道自身權益。因此，除了持續強化警察同仁及第一線執法人員的教育訓練，市府也將參採同志團體相關意見研訂警察人員執法指引，將社群的實際經驗與本次事件反映的問題，轉化為具體的執法規範與勤務參考，讓尊重多元、保障人權真正落實於執法現場。同時，市府會督促警察局擬訂市民面對警察執法時之相關權益事項，以清楚易懂的方式，協助民眾瞭解如何詢問執法依據、表達需求、保存相關資訊及尋求協助，提供多元性別社群與空間管理者參考。保障民眾權益是政府責無旁貸的責任，不僅要檢討個案，更要從制度面持續改善，讓每一位市民都能在執法過程中受到公平、尊重的對待。針對本次事件受到影響的民眾，市府也將提供法律諮詢及心理諮商相關資源與協助管道，讓有需要的民眾能夠獲得實際支持。民眾可透過臺北市政府 LGBT+資訊專區（https://lgbt.gov.taipei/） 取得相關資訊，或由 LGBT+資訊專線協助轉介市府免費法律諮詢服務、社區心理衛生中心等相關資源。市府理解，執法過程造成的影響，可能延續至個人生活、人際關係，以及對政府機關的信任。無論是希望瞭解自身權益、尋求法律協助，或因事件感到焦慮、不安，需要有人傾聽與支持，市府都將尊重每個人的感受與需求，持續提供必要協助。臺北市政府再次重申，持續捍衛LGBTIQ+多元性別人權，是市府一貫且堅定的立場，更是所有機關在提供公共服務、行使公權力時，都必須履行的責任。每一位市民，不論性傾向、性別認同或其他身分，都應該能在臺北安心生活、自在相聚，並受到平等且有尊嚴的對待。臺北是一座尊重差異、多元共融的城市。市府不會迴避問題，也不會讓檢討停留在口頭承諾。從完成調查懲處、強化執法教育、廣納意見研訂執法指引，到提供法律與心理支持，市府將持續傾聽社群聲音，以具體行動推動友善多元性別環境，落實人權保障。