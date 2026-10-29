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洛杉磯道奇隊今年在國家聯盟冠軍賽（NLCS）遭密爾瓦基釀酒人隊以4：0橫掃，無緣挑戰自1990年代末期以來首支「世界大賽三連霸」的偉大紀錄。隨著賽季抱憾結束，加上道奇主要擁有者沃爾特（Mark Walter）近年面臨聯邦調查，並陸續出售洛杉磯湖人隊與切爾西足球俱樂部的股權，外界對於道奇隊是否將被拋售的傳聞鋪天蓋地。對此，沃爾特首度打破沉默親自回應，強硬表示：「無論如何，我們都會繼續持有這支球隊。」沃爾特於2012年帶領古根漢棒球集團（以21.5億美元收購道奇隊，目前他個人持有約27%的股份。然而，自2025年他商業帝國旗下的保險公司陷入聯邦稅務調查以來，沃爾特陸續出清了多項體育資產，包括將湖人隊股份以125億美元的高價出售給庫許納（Josh Kushner）與艾格（Bob Iger），並出售了英超切爾西的股權，甚至傳出正評估賣出WNBA洛杉磯火花隊。這一連串的資產出清，讓美媒與球迷紛紛猜測道奇隊是否會是下一個被出售的目標。對此，沃爾特在接受《加州郵報》專訪時表示，出售湖人股權與道奇隊毫無關係，並明確澄清道奇絕非出售商品。「無論如何，我們都會繼續持有這支球隊。」沃爾特直言，「我們將再贏個10年甚至更久。我想我們對這支球隊的承諾將和過去完全一樣。雖然我們不可能每年都拿冠軍，但我們每年都會全力以赴。」在沃爾特與古根漢集團入主期間，道奇隊建立了近代大聯盟最具宰制力的宇宙艦隊，相繼於2020年、2024年與2025年勇奪三座世界大賽冠軍金盃。目前道奇隊的估值已大幅飆升至78億至80億美元之間，僅次於紐約洋基隊，高居全大聯盟第二高。面對旗下保險公司所面臨的調查，沃爾特婉拒評論法律細節，但道奇隊總裁卡斯騰（Stan Kasten）與母公司TWG Global均已發表聲明，強調球團從未開啟任何出售程序。談到道奇隊本季挑戰三連霸失利後的休賽季佈局，沃爾特展現出極強的爭冠決心，預計將繼續用高額的薪資總額以升級陣容。「我們目前沒有看到任何需要立即修補的顯著弱點，但永遠都有提升的空間。」沃爾特表示，「我們會探索所有可能的途徑來讓這支球隊變得更強。我非常期待明年能在我的經營下，再次為洛杉磯帶回另一座世界大賽冠軍！」