我是廣告 請繼續往下閱讀

爆藍白合破局內幕引誤會 趙少康：無意檢討任何人

訪問沈伯洋招質疑 趙少康：不欠國民黨什麼

2026九合一選舉進入最後倒數，資深媒體人趙少康日前接受專訪，回顧2024年總統大選「藍白合」破局內幕，提到國民黨當時的總統候選人侯友宜多次尋求與民眾黨柯文哲合作，卻屢遭對方言語羞辱。趙少康此說法隨即引發柯文哲妻子陳佩琪不滿。此外，趙少康近期兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，也遭部分藍營人士批評。面對接連爭議，趙少康昨（28）日晚間發文喊話「民眾黨朋友不要誤會」，強調他無意檢討任何人，並反嗆部分藍營人士，「我選副總統，不欠國民黨什麼」。趙少康日前接受TVBS《佳穎T政步》專訪時透露，2024年總統大選前，他不斷勸說侯友宜與柯文哲搭檔參選，侯友宜也多次尋求合作，但趙少康指稱，柯文哲卻屢次對侯友宜說「你不會贏、你第三啦」等話語，讓侯友宜受到羞辱。直到登記參選當天，雙方仍未達成共識，國民黨才緊急推出「侯趙配」。相關言論引發陳佩琪反彈，她28日晚間發文表示，看到藍營人士指稱柯文哲羞辱侯友宜，感到難過與憤怒，質疑國民黨不願正面比民調，卻要求身為民眾黨創黨主席的柯文哲直接「投降當小的」，如今還將不願接受的態度解讀為羞辱，讓她難以認同。對此，趙少康28日晚間發文表示，他在接受TVBS訪問時提到，2024年極力希望促成侯友宜、柯文哲搭檔參選正副總統，否則2人各別參選，只是讓賴清德收漁人之利。他認為，後來的結果正如判斷，民進黨以40%得票率當選，藍、白加起來雖有60%選票卻淪為在野黨，令人扼腕，而柯文哲甚至不斷被司法追殺。趙少康強調，「我只是還原當時真實情況，無意檢討任何人，沒想到卻造成部份民眾黨朋友的誤會。」他解釋，之所以回顧這段歷史，是因為最近有一些「頭腦不清、用心奇怪」的藍營人士，每天在亂罵一通，認為他代表國民黨選過副總統，就不可以自居公正媒體人而訪問沈伯洋。趙少康表示，他選副總統不是要沾國民黨什麼好處，也沒有得到國民黨什麼好處，「我根本就是在緊急狀況下臨危受命、完全付出」，而且因為侯、趙搭檔拉抬氣勢，才能讓不少國民黨立委候選人低空掠過，在立法院以52席贏過民進黨的51席。趙少康強調，「我選副總統，不欠國民黨什麼」，他擔任媒體節目主持人，提供不同黨派主要候選人公平上節目的機會，是盡一個媒體人起碼的職責，跟有沒有代表過國民黨選副總統毫無關聯。趙少康最後表示，2024年的選舉結果已經證明，在野不團結只會讓他所批評的民進黨坐享其成、親痛仇快。距離11月28日大選只剩30天，他強調「2026必須要在逆流中求勝，2028才能拉下民進黨、賴清德，讓國家運作回到常軌、司法正義得以伸張」。