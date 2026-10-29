烏干達軍方近日宣布，逮捕一名涉及38起殺人案的男子，指控他在15年間，殺害並食用受害者遺體。不過，軍方尚未公布完整受害者名單及相關鑑識證據，嫌犯是否涉及所有案件仍待調查。當地媒體也指出，過去曾有姓名相近的嫌犯被逮捕後多次脫逃，相關身分是否與此次被捕者相同，仍有待確認。
根據烏干達《每日觀察報》（Daily Monitor）報導，國防軍總司令凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）10月26日在社群平台X宣布，安全部隊已逮捕名為穆朱里齊（Moses Mujurizi）的男子，指控該男在2010年至2025年間，於馬薩卡（Masaka）、伊班達（Ibanda）及卡佐（Kazo）等地，殺害、吞吃38人。
凱內魯加巴形容，穆朱里齊是烏干達史上，最殘酷的連環殺手和食人魔，揚言要將他公開審判及處決。不過，截至目前，軍方尚未公開38名受害者的完整名單，也未逐案說明相關證據。
過往命案再受關注 嫌犯疑曾多次脫逃
《每日觀察報》回顧，烏干達大馬薩卡地區，2012年至2013年間曾發生多起命案，受害人包含當地著名五旬節派（Pentecostal）牧師穆甘貝（Steven Mugambe）及其家人，有些案件甚至是整個家庭被滅門。
除了入室行凶，報導指出，穆朱利齊還會誘騙女子與其建立戀愛關係，隨後將其殺害，不排除是出於某種邪惡的宗教或巫術儀式。
報導也提到，警方早在2009年便曾逮捕一名姓名相近的男子，當時對方曾承認涉及多起殺人案，但在羈押及調查過程多次脫逃，引發外界對於執法人員是否失職的質疑。
然而，目前尚無充分資料證實，這名早年被捕的男子，與此次軍方公布的穆朱里齊是同一人，因此不能直接將2人的案件紀錄合併計算。
38起命案仍待查 軍方揚言處決引發關注
另一項疑點是，烏干達警方近期也曾處理過一起案件，主角是名為Fred Mujulizi、又名Kulaish Kamugisha的男子，該男於10月16日出庭，面臨謀殺等指控，但目前沒有足夠證據確認，他就是前述的穆朱里齊。
後續調查的關鍵，在於警方能否公布受害者名單、鑑識資料及正式起訴內容，並釐清嫌犯身分與過往命案的關聯。在更多證據公開前，38人命案的說法仍應視為軍方提出、尚待司法程序確認的指控。
原文連結：
Gen Kainerugaba announces arrest of serial killer accused of eating 38 people
Most wanted cannibal arrested over killing 38 people in 15 years
Suspect linked to 38 murders in Western Uganda arrested
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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過往命案再受關注 嫌犯疑曾多次脫逃
《每日觀察報》回顧，烏干達大馬薩卡地區，2012年至2013年間曾發生多起命案，受害人包含當地著名五旬節派（Pentecostal）牧師穆甘貝（Steven Mugambe）及其家人，有些案件甚至是整個家庭被滅門。
除了入室行凶，報導指出，穆朱利齊還會誘騙女子與其建立戀愛關係，隨後將其殺害，不排除是出於某種邪惡的宗教或巫術儀式。
報導也提到，警方早在2009年便曾逮捕一名姓名相近的男子，當時對方曾承認涉及多起殺人案，但在羈押及調查過程多次脫逃，引發外界對於執法人員是否失職的質疑。
然而，目前尚無充分資料證實，這名早年被捕的男子，與此次軍方公布的穆朱里齊是同一人，因此不能直接將2人的案件紀錄合併計算。
38起命案仍待查 軍方揚言處決引發關注
另一項疑點是，烏干達警方近期也曾處理過一起案件，主角是名為Fred Mujulizi、又名Kulaish Kamugisha的男子，該男於10月16日出庭，面臨謀殺等指控，但目前沒有足夠證據確認，他就是前述的穆朱里齊。
後續調查的關鍵，在於警方能否公布受害者名單、鑑識資料及正式起訴內容，並釐清嫌犯身分與過往命案的關聯。在更多證據公開前，38人命案的說法仍應視為軍方提出、尚待司法程序確認的指控。
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Gen Kainerugaba announces arrest of serial killer accused of eating 38 people
Most wanted cannibal arrested over killing 38 people in 15 years
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