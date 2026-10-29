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烏干達軍方近日宣布，逮捕一名涉及38起殺人案的男子，指控他在15年間，殺害並食用受害者遺體。不過，軍方尚未公布完整受害者名單及相關鑑識證據，嫌犯是否涉及所有案件仍待調查。當地媒體也指出，過去曾有姓名相近的嫌犯被逮捕後多次脫逃，相關身分是否與此次被捕者相同，仍有待確認。根據烏干達《每日觀察報》（Daily Monitor）報導，國防軍總司令凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）10月26日在社群平台X宣布，安全部隊已逮捕名為穆朱里齊（Moses Mujurizi）的男子，指控該男在2010年至2025年間，於馬薩卡（Masaka）、伊班達（Ibanda）及卡佐（Kazo）等地，殺害、吞吃38人。凱內魯加巴形容，穆朱里齊是烏干達史上，最殘酷的連環殺手和食人魔，揚言要將他公開審判及處決。不過，截至目前，軍方尚未公開38名受害者的完整名單，也未逐案說明相關證據。《每日觀察報》回顧，烏干達大馬薩卡地區，2012年至2013年間曾發生多起命案，受害人包含當地著名五旬節派（Pentecostal）牧師穆甘貝（Steven Mugambe）及其家人，有些案件甚至是整個家庭被滅門。除了入室行凶，報導指出，穆朱利齊還會誘騙女子與其建立戀愛關係，隨後將其殺害，不排除是出於某種邪惡的宗教或巫術儀式。報導也提到，警方早在2009年便曾逮捕一名姓名相近的男子，當時對方曾承認涉及多起殺人案，但在羈押及調查過程多次脫逃，引發外界對於執法人員是否失職的質疑。然而，目前尚無充分資料證實，這名早年被捕的男子，與此次軍方公布的穆朱里齊是同一人，因此不能直接將2人的案件紀錄合併計算。另一項疑點是，烏干達警方近期也曾處理過一起案件，主角是名為Fred Mujulizi、又名Kulaish Kamugisha的男子，該男於10月16日出庭，面臨謀殺等指控，但目前沒有足夠證據確認，他就是前述的穆朱里齊。後續調查的關鍵，在於警方能否公布受害者名單、鑑識資料及正式起訴內容，並釐清嫌犯身分與過往命案的關聯。在更多證據公開前，38人命案的說法仍應視為軍方提出、尚待司法程序確認的指控。原文連結：