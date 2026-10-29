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T1直落2擊敗MKOI Faker再闖世界賽8強

▲Faker再次闖進LOL世界賽8強，離個人生涯第7冠更進一步。（圖／LOL Esports Flickr）

IG激戰3局逆轉LYON 中國戰隊搶下首張門票

▲LOL《英雄聯盟》2026世界大賽瑞士輪第4輪，IG成功逆轉LYON，成為LPL賽區首支闖進8強的隊伍。（圖／LOL Esports Flickr）

世界賽8強已有4隊出爐 CFO生死戰即將登場

LOL《英雄聯盟》2026世界大賽瑞士輪第4輪賽事今（29）日凌晨登場，衛冕軍T1直落2擊敗歐洲戰隊MKOI，搶下8強門票；中國戰隊IG則與北美戰隊LYON激戰3局，最終以2:1逆轉獲勝，同樣晉級8強，目前世界賽8強席次已有4隊確定，接下來還有多支隊伍將為晉級資格展開殊死戰。T1與MKOI首局打得相當激烈，MKOI前期接連擊殺Faker、Oner與Peyz，一度取得近2000經濟領先，不過T1隨後逐漸穩住局勢，並在21分鐘的巴龍團戰打出1換4，成功扭轉戰況。儘管MKOI在34分鐘團戰重新追回經濟，還拿下火龍與巴龍，但39分鐘的關鍵龍魂團戰中，MKOI主力輸出Supa遭到擊殺，隊伍隨後被T1打出團滅，T1驚險先下一城。第2局T1則展現更強的壓制力，中路與輔助率先聯動擊殺Jojopyun，雖然Faker隨後送出人頭，但MKOI仍無法阻止T1持續擴大優勢。比賽10分鐘，T1已領先約3,000經濟，19分鐘更在龍區團戰打出0換5，將經濟差距擴大至約1萬。最終T1在25分鐘左右於中路團戰取勝，直接推進主堡，以2比0直落二擊敗MKOI。首局比賽中，LYON打野Inspired主動前往下路發動攻勢，雙方一度打成2換2，但LYON仍因此付出經濟代價；Inspired隨後再次前往下路，成功擊殺Meiko，卻未能有效扭轉局勢。IG射手JiaQi使用凱特琳持續累積經濟優勢，比賽約15分鐘時，個人經濟已領先對手約2,500，隊伍整體也拉開約4,000經濟差距。隨著比賽進入中期，IG持續掌握地圖與經濟優勢，並在23分鐘左右於上路藍方野區抓到進攻機會，直接打出0換4，隨後一路推進收下勝利。IG最終以2：1擊敗LYON，成功晉級8強，這也是隊伍睽違7年再度闖進世界賽淘汰賽階段。截至今日，Gen.G、DK、T1與IG已確定晉級8強，瑞士輪採取3勝晉級、3敗淘汰制，接下來的每場系列賽都將直接影響各隊命運。台灣戰隊CFO目前戰績為1勝2敗，將於台灣時間10月30日凌晨4時迎戰歐洲戰隊KC，採3戰2勝制，輸家將直接遭到淘汰。此外，台灣時間10月30日上午7時，BLG也將與TES上演中國戰隊內戰，勝者即可晉級8強，瑞士輪第4輪持續進行，各隊都將為最後的淘汰賽席次全力一搏。