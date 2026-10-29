蘋果首款觸控MacBook Pro正式登場，蘋果於台灣時間今（29）日凌晨發表全新MacBook Pro，最大亮點就是首度支援觸控螢幕，不僅換上OLED面板、導入iPhone招牌的動態島，就連消失10年的發光蘋果Logo也正式回歸。不過，並非所有新款MacBook Pro都能觸控，只有配備PROLED XDR顯示器的M5 Pro、M5 Max版本才支援，共推出14吋、16吋4種組合，台灣售價97,900元起，10月30日開放預購、11月6日正式上市。
賈伯斯昔日堅持被打破！MacBook Pro配置觸控功能
過去蘋果始終不願在MacBook導入觸控螢幕，已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）更曾在2010年公開批評，長時間伸手操作垂直螢幕容易造成疲勞，不符合人體工學。如今蘋果正式推出首款觸控MacBook Pro，也代表Mac筆電迎來重大轉變。
全新MacBook Pro可以直接用手指滑動網頁、雙指縮放照片、拖曳簡報內容，也能透過觸控進行繪圖、影片剪輯及3D模型操作，讓筆電使用方式更接近iPad。螢幕也迎來重大升級，首度搭載PROLED XDR顯示器，採用串聯式OLED技術，最高峰值亮度達2,000尼特、對比度達1,000萬比1，並支援10Hz至120Hz自動更新率。
此外，iPhone使用者熟悉的「動態島」也正式登上MacBook Pro，可顯示即時動態、Spotlight搜尋與Siri AI等資訊。
消失10年經典回歸！MacBook Pro蘋果Logo又會發亮
除了觸控螢幕，這次MacBook Pro還有一項令人驚喜的改變，就是機身背蓋的蘋果Logo重新支援發光，蘋果自2016年取消發光標誌後，睽違10年終於讓這項經典設計回歸。新款MacBook Pro的蘋果Logo亮度會隨著螢幕亮度同步調整，當使用者將螢幕調亮，背蓋的蘋果標誌也會跟著變亮。
新機同時採用更輕薄的設計，14吋版本重量約1.38公斤、16吋版本約1.82公斤，搭載M5 Pro及M5 Max晶片，最高可選配128GB統一記憶體、16TB儲存空間，電池續航力最長達24小時，並支援30分鐘充電最多50%。
哪4款MacBook Pro能觸控？台灣售價一次看
蘋果首款觸控MacBook Pro將於10月30日開放台灣消費者預購，11月6日正式上市，27日才發表的14吋M6 MacBook Pro，雖然搭載更新一代的M6晶片，卻仍採用Mini-LED螢幕，並不支援觸控，想要體驗觸控螢幕、OLED顯示器及發光蘋果Logo的消費者，必須選擇價格較高的PROLED XDR版本，台灣售價如下：
14吋M5 Pro：97,900元起
16吋M5 Pro：114,900元起
14吋M5 Max：152,900元起
16吋M5 Max：159,900元起
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過去蘋果始終不願在MacBook導入觸控螢幕，已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）更曾在2010年公開批評，長時間伸手操作垂直螢幕容易造成疲勞，不符合人體工學。如今蘋果正式推出首款觸控MacBook Pro，也代表Mac筆電迎來重大轉變。
全新MacBook Pro可以直接用手指滑動網頁、雙指縮放照片、拖曳簡報內容，也能透過觸控進行繪圖、影片剪輯及3D模型操作，讓筆電使用方式更接近iPad。螢幕也迎來重大升級，首度搭載PROLED XDR顯示器，採用串聯式OLED技術，最高峰值亮度達2,000尼特、對比度達1,000萬比1，並支援10Hz至120Hz自動更新率。
此外，iPhone使用者熟悉的「動態島」也正式登上MacBook Pro，可顯示即時動態、Spotlight搜尋與Siri AI等資訊。
除了觸控螢幕，這次MacBook Pro還有一項令人驚喜的改變，就是機身背蓋的蘋果Logo重新支援發光，蘋果自2016年取消發光標誌後，睽違10年終於讓這項經典設計回歸。新款MacBook Pro的蘋果Logo亮度會隨著螢幕亮度同步調整，當使用者將螢幕調亮，背蓋的蘋果標誌也會跟著變亮。
新機同時採用更輕薄的設計，14吋版本重量約1.38公斤、16吋版本約1.82公斤，搭載M5 Pro及M5 Max晶片，最高可選配128GB統一記憶體、16TB儲存空間，電池續航力最長達24小時，並支援30分鐘充電最多50%。
蘋果首款觸控MacBook Pro將於10月30日開放台灣消費者預購，11月6日正式上市，27日才發表的14吋M6 MacBook Pro，雖然搭載更新一代的M6晶片，卻仍採用Mini-LED螢幕，並不支援觸控，想要體驗觸控螢幕、OLED顯示器及發光蘋果Logo的消費者，必須選擇價格較高的PROLED XDR版本，台灣售價如下：
14吋M5 Pro：97,900元起
16吋M5 Pro：114,900元起
14吋M5 Max：152,900元起
16吋M5 Max：159,900元起