韓國女星金裕貞日前到香港出席品牌活動時，遭到品牌創辦人性騷擾！對方不僅多次伸手摸她的背，甚至有些動作超靠近胸部，片段曝光後，掀起許多粉絲不滿，不僅如此，遭到性騷擾的可不只金裕貞，就連中國女星劉濤也是受害者。
金裕貞被性騷擾！劉濤也是受害者
金裕貞日前到香港參加Brunello Cucinelli品牌活動，現場也跟73歲的品牌創辦人卡洛庫奇內利合照，不過合照時，男方卻多次把手放在金裕貞的腰、背上，甚至來回上下撫摸，雖然金裕貞全程笑笑的，不過卻多次調整身體看起來想逃跑。
這樣的受害者可不只金裕貞，中國女星劉濤過去出席同品牌活動時，也被卡洛庫奇內利多次摸手、搭肩、扶腰，甚至好幾度被碰到了胸部，而劉濤也露出想要拉開距離的樣子，而女星陳都靈也有碰到類似狀況。
被摟腰影片瘋傳！粉絲超不爽怒罵品牌方
這些女明星被星騷擾的影片曝光後，網友紛紛質疑卡洛庫奇內利是故意性騷擾對方，「合照不是隨便碰人的理由！」、「行為根本就越線了好誇張」、「仗著自己品牌方就作怪。」不過性騷擾一事只是粉絲說的，不清楚是否真的有造成藝人不舒服。
資料來源：微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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金裕貞日前到香港參加Brunello Cucinelli品牌活動，現場也跟73歲的品牌創辦人卡洛庫奇內利合照，不過合照時，男方卻多次把手放在金裕貞的腰、背上，甚至來回上下撫摸，雖然金裕貞全程笑笑的，不過卻多次調整身體看起來想逃跑。
這樣的受害者可不只金裕貞，中國女星劉濤過去出席同品牌活動時，也被卡洛庫奇內利多次摸手、搭肩、扶腰，甚至好幾度被碰到了胸部，而劉濤也露出想要拉開距離的樣子，而女星陳都靈也有碰到類似狀況。
這些女明星被星騷擾的影片曝光後，網友紛紛質疑卡洛庫奇內利是故意性騷擾對方，「合照不是隨便碰人的理由！」、「行為根本就越線了好誇張」、「仗著自己品牌方就作怪。」不過性騷擾一事只是粉絲說的，不清楚是否真的有造成藝人不舒服。
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