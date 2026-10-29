我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金裕貞出席活動時，被品牌老闆上下其手。（圖／翻攝自微博）

韓國女星金裕貞日前到香港出席品牌活動時，遭到品牌創辦人性騷擾！對方不僅多次伸手摸她的背，甚至有些動作超靠近胸部，片段曝光後，掀起許多粉絲不滿，不僅如此，遭到性騷擾的可不只金裕貞，就連中國女星劉濤也是受害者。金裕貞日前到香港參加Brunello Cucinelli品牌活動，現場也跟73歲的品牌創辦人卡洛庫奇內利合照，不過合照時，男方卻多次把手放在金裕貞的腰、背上，甚至來回上下撫摸，雖然金裕貞全程笑笑的，不過卻多次調整身體看起來想逃跑。這樣的受害者可不只金裕貞，中國女星劉濤過去出席同品牌活動時，也被卡洛庫奇內利多次摸手、搭肩、扶腰，甚至好幾度被碰到了胸部，而劉濤也露出想要拉開距離的樣子，而女星陳都靈也有碰到類似狀況。這些女明星被星騷擾的影片曝光後，網友紛紛質疑卡洛庫奇內利是故意性騷擾對方，「合照不是隨便碰人的理由！」、「行為根本就越線了好誇張」、「仗著自己品牌方就作怪。」不過性騷擾一事只是粉絲說的，不清楚是否真的有造成藝人不舒服。