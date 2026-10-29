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🟡置地雙軌定位解密：國際商務城與社區商場

▲國泰人壽以「置地廣場」品牌推動複合式商用不動產開發，陸續在台北、桃園與台南等地「點土成金」，交出亮眼成績。（圖／業者提供）

🟡攜手台北101插旗台中，打造4.7萬坪新地標

▲台北101董事長賈永婕2025年3月與國泰人壽簽約，攜手進軍台中七期打造「台中101」。圖為資料照。（圖／台北101提供）

🟡全台商用布局盤點，從信義頂辦到台南酒店

據點名稱 產品定位 所在區域 營運模式與核心亮點 國泰置地廣場台北 國際商務城 台北信義區 46 層頂辦指標，商場由微風信義經營，屢創租金樓王 置地廣場桃園 國際商務城 桃園青埔 串聯 Xpark 水族館、和逸飯店與影城，二期規劃變更中 置地廣場台中 國際商務城 台中七期 34 層百億地標，商場由台北 101 操盤，預計 2030 年開幕 台南國泰置地廣場 國際商務城 台南中西區 原大億麗緻改建，引進南台灣首間希爾頓世家酒店（預計 2027 年） 置地生活廣場八德 社區商場 桃園八德區 原廣豐新天地，結合家樂福量販、迪卡儂與國賓影城 置地生活廣場小檜溪 社區商場 桃園春日路 20 層複合大樓，鎖定重劃區剛需，補足在地採買機能

「置地生活廣場・小檜溪」今（29）日正式開幕。該品牌背後正是坐擁 9.08 兆元總資產的壽險霸主國泰人壽。這座複合大樓不僅為重劃區補足剛性採買機能，更確立國壽「國際商務城」與「社區生活商場」雙軌戰略；未來七期新案更攜手台北 101 打造全新地標，展現全台點土成金的擴張野心。「置地廣場」是國泰人壽跨足商用不動產的核心戰略品牌。國壽手握高達 8.08 兆元運用資金與 9,587 億元淨值，在產品定位上劃分出鮮明的雙軌策略：：主打深耕地方、滿足周邊住戶食衣住行等日常所需的「社區型生活商場」，聚焦生活採買與剛性消費，：主打大坪數、結合頂級 A 辦與指標觀光景點的「國際型複合商務城」。多由國泰投資興建，低樓層商場則引進微風、希爾頓世家、台北 101 等一線專業營運團隊強強聯手，追求資產收益極大化。在全台商用布局中，最具爆發力的焦點落在台中七期、緊鄰捷運市政府站的「置地廣場台中」（俗稱台中 101）。該案座落西屯區台灣大道二段 917 號（台灣大道與文心路口），規劃興建地上 34 層、地下 7 層（建築高度約 175 公尺）之頂級複合地標，總樓地板面積達 4.7 萬坪：：B1 至 7 樓約 1.7 萬坪高端商場，由台北 101 團隊首度跨出台北操盤，主打年輕、潮流、時髦與國際精品路線。：高樓層規劃約 3.5 萬坪頂級辦公室，地下規劃約 1.2 萬坪停車空間。：全案預計 2029 年完工、2030 年正式開幕；規劃取得 LEED 黃金級認證、台灣綠建築銀級、BERS 能效 1 級與智慧建築銀級標章。商用不動產的實體落成，往往成為周邊房市最強力的撐盤支柱。以小檜溪為例，；春日路周邊中古屋則維持每坪 30 萬元親民水位、總價約 600 至 1,000 萬元。