「置地生活廣場・小檜溪」今（29）日正式開幕。該品牌背後正是坐擁 9.08 兆元總資產的壽險霸主國泰人壽。這座複合大樓不僅為重劃區補足剛性採買機能，更確立國壽「國際商務城」與「社區生活商場」雙軌戰略；未來七期新案更攜手台北 101 打造全新地標，展現全台點土成金的擴張野心。
🟡置地雙軌定位解密：國際商務城與社區商場
「置地廣場」是國泰人壽跨足商用不動產的核心戰略品牌。國壽手握高達 8.08 兆元運用資金與 9,587 億元淨值，在產品定位上劃分出鮮明的雙軌策略：
置地生活廣場（社區型）：主打深耕地方、滿足周邊住戶食衣住行等日常所需的「社區型生活商場」，聚焦生活採買與剛性消費，目前全台僅開出桃園八德店與小檜溪店 2 家據點。
置地廣場（旗艦型）：主打大坪數、結合頂級 A 辦與指標觀光景點的「國際型複合商務城」。多由國泰投資興建，低樓層商場則引進微風、希爾頓世家、台北 101 等一線專業營運團隊強強聯手，追求資產收益極大化。
🟡攜手台北101插旗台中，打造4.7萬坪新地標
在全台商用布局中，最具爆發力的焦點落在台中七期、緊鄰捷運市政府站的「置地廣場台中」（俗稱台中 101）。該案座落西屯區台灣大道二段 917 號（台灣大道與文心路口），規劃興建地上 34 層、地下 7 層（建築高度約 175 公尺）之頂級複合地標，總樓地板面積達 4.7 萬坪：
商場規劃：B1 至 7 樓約 1.7 萬坪高端商場，由台北 101 團隊首度跨出台北操盤，主打年輕、潮流、時髦與國際精品路線。
商辦與車位：高樓層規劃約 3.5 萬坪頂級辦公室，地下規劃約 1.2 萬坪停車空間。
時程與永續：全案預計 2029 年完工、2030 年正式開幕；規劃取得 LEED 黃金級認證、台灣綠建築銀級、BERS 能效 1 級與智慧建築銀級標章。
🟡全台商用布局盤點，從信義頂辦到台南酒店
商用不動產的實體落成，往往成為周邊房市最強力的撐盤支柱。以小檜溪為例，預售新案行情已由初期每坪 30 萬元直逼每坪 60 萬元，5 年內成屋穩站每坪 40 萬元水準；春日路周邊中古屋則維持每坪 30 萬元親民水位、總價約 600 至 1,000 萬元。
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「置地廣場」是國泰人壽跨足商用不動產的核心戰略品牌。國壽手握高達 8.08 兆元運用資金與 9,587 億元淨值，在產品定位上劃分出鮮明的雙軌策略：
置地生活廣場（社區型）：主打深耕地方、滿足周邊住戶食衣住行等日常所需的「社區型生活商場」，聚焦生活採買與剛性消費，目前全台僅開出桃園八德店與小檜溪店 2 家據點。
置地廣場（旗艦型）：主打大坪數、結合頂級 A 辦與指標觀光景點的「國際型複合商務城」。多由國泰投資興建，低樓層商場則引進微風、希爾頓世家、台北 101 等一線專業營運團隊強強聯手，追求資產收益極大化。
在全台商用布局中，最具爆發力的焦點落在台中七期、緊鄰捷運市政府站的「置地廣場台中」（俗稱台中 101）。該案座落西屯區台灣大道二段 917 號（台灣大道與文心路口），規劃興建地上 34 層、地下 7 層（建築高度約 175 公尺）之頂級複合地標，總樓地板面積達 4.7 萬坪：
商場規劃：B1 至 7 樓約 1.7 萬坪高端商場，由台北 101 團隊首度跨出台北操盤，主打年輕、潮流、時髦與國際精品路線。
商辦與車位：高樓層規劃約 3.5 萬坪頂級辦公室，地下規劃約 1.2 萬坪停車空間。
時程與永續：全案預計 2029 年完工、2030 年正式開幕；規劃取得 LEED 黃金級認證、台灣綠建築銀級、BERS 能效 1 級與智慧建築銀級標章。
|據點名稱
|產品定位
|所在區域
|營運模式與核心亮點
|國泰置地廣場台北
|國際商務城
|台北信義區
|46 層頂辦指標，商場由微風信義經營，屢創租金樓王
|置地廣場桃園
|國際商務城
|桃園青埔
|串聯 Xpark 水族館、和逸飯店與影城，二期規劃變更中
|置地廣場台中
|國際商務城
|台中七期
|34 層百億地標，商場由台北 101 操盤，預計 2030 年開幕
|台南國泰置地廣場
|國際商務城
|台南中西區
|原大億麗緻改建，引進南台灣首間希爾頓世家酒店（預計 2027 年）
|置地生活廣場八德
|社區商場
|桃園八德區
|原廣豐新天地，結合家樂福量販、迪卡儂與國賓影城
|置地生活廣場小檜溪
|社區商場
|桃園春日路
|20 層複合大樓，鎖定重劃區剛需，補足在地採買機能