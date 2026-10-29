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▲《歸鸞》中利用許多光影拍攝。（圖／翻攝自微博@歸鸞）

▲張凌赫在《歸鸞》中飾演地痞流氓，為愛拚成了一位將軍。（圖／翻攝自微博@歸鸞）

張凌赫和林允主演的古裝大戲《歸鸞》昨（28）日公開最新海報，張凌赫飾演的蕭厲從地痞流氓變成一代梟雄，不修邊幅的造型，讓他的帥臉更上一層樓，只是《歸鸞》的待播日一直沒有定案，讓許多粉絲叫苦連天，然而先前張凌赫在拍《歸鸞》時，恰好是《逐玉》跟播的時候，外傳《歸鸞》導演初的見看到《逐玉》拍出許多張凌赫的人生鏡頭，激起了勝負欲，每天熬夜也要摳出張凌赫更帥的角度，甚至還跟代拍搶位置，相當可愛。張凌赫因《逐玉》武安侯一角成為天選古裝劇男神，主要是他188公分的身高，加上劇情設定，武安侯雖是戰神，但第一集就因為重傷被女主角背回家，每天都很狼狽，頂著一張病懨懨隨時要吐血的臉，看著看著，想照顧他的心都有了。張凌赫也因此爭霸「美強慘」賽道，替古裝劇男主角開闢了一條新的道路。然而《逐玉》正在熱播時，恰好張凌赫已經在拍《歸鸞》，微博時常流傳出他的古裝造型，這回壓力直接落在導演初的見身上，有代拍爆料，初的見時常拖著工作人員熬夜，就是為了要研究出張凌赫更好看的角度，有時候甚至會去跟代拍擠位置，還有人調侃，如果覺得人生很苦的話，看看初的見就會覺得沒那麼苦了，因為他有不能把張凌赫拍輸的壓力。《歸鸞》改編自團子來襲的同名小說，由導演初的見執導，張凌赫、林允領銜主演，該劇講述雍州東勢把頭蕭厲（張凌赫 飾），意外救了到南陳借兵的王國翁主温瑜（林允 飾），兩人在日常相處中產生愛意，蕭厲更為了她，從地痞變成坐擁半壁江山的魏王。