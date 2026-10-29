我是廣告 請繼續往下閱讀

長照人力長期不足 照服員最短缺

醫護人力問題未解，台灣邁入超高齡社會，醫療與照護需求持續擴大，不只是第一線產業面臨缺工挑戰，後端的復原、功能維持等需要也日益增加。根據1111人力銀行觀察，物理治療師工作機會較去年同期成長24%；以薪資來看，新人平均月薪達5萬1442元。另外，將近9成的長照機構長期面臨人力不足，又以照顧服務員最為短缺。根據1111人力銀行資料庫觀察，物理治療師工作機會較去年同期成長24%，復健技術師年增45.5%，居家服務督導員年增35.5%；以薪資來看，物理治療師新人平均月薪達5萬1442元，較2025年增加約5.1%；復健技術師平均月薪約4萬8874元，較2024年增加約24.7%。顯示相關職務的招募需求持續受到關注，薪資表現也具備一定吸引力。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，人口結構老化，也讓醫療產業的人才需求出現變化。高齡人口增加，醫療服務除了急性治療外，更延伸至復原與長期功能維持，更加凸顯復健相關專業的重要性。長照體系的人力需求同樣不容忽視。1111人力銀行針對照顧機構、護理之家及安養機構等相關單位進行調查發現，87.5%的受訪機構表示長期面臨人力不足，其中以照顧服務員最為短缺，占60.8%，其次為護理人員的32.9%及行政管理人員的14.4%。曾仲葳表示，長照服務除了需要第一線照顧人力，也需要負責人員管理、服務安排及個案協調的行政與督導人才。以居家服務督導員為例，工作機會較去年同期成長35.5%，平均月薪約4萬821元，較2024年增加約5.8%，顯示長照產業除了第一線照護，在管理與協調職務方面也有持續性的人才需求。除了直接提供治療服務的專業人員，醫療設備操作技術員也是醫療服務不可或缺的一環。根據1111人力銀行資料庫觀察，醫療院所相關設備操作技術職務的工作機會較去年同期成長逾5成，平均月薪來到4萬5000元以上。曾仲葳認為，面對超高齡社會帶來的長期需求，醫療產業的人才布局必須更加全面。近年部分醫療院所為補足人力，積極透過薪資調整、福利改善及專業培訓吸引人才。對有意投入醫療產業的求職者而言，除了關注起薪，曾仲葳提醒，也應留意職務所需的專業資格、證照及實務經驗；具備符合職務需求的專業能力，不僅有助於提高求職競爭力，也能為長期職涯發展累積優勢。