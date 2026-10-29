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洛杉磯湖人隊日前在主場以129：136不敵波特蘭拓荒者隊，開季3連勝金身被破，今（29）日背靠背迎戰同城宿敵洛杉磯快艇隊。然而，湖人當家超級巨星唐西奇（Luka Doncic）以及先發前鋒威廉斯（Ziaire Williams）雙雙告假缺陣。對此，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽前親自說明，強調球團是在考量超密集賽程下採取的預防性休兵，絕不冒險。唐西奇本季開局狀態極佳，前4戰場均飆出36.0分、6.8籃板、8.3助攻，高居聯盟得分王。在前天對拓荒者血戰37分鐘狂砍41分、9助攻後，唐西奇的身體出現了超出負荷的反應。根據ESPN名記麥克梅納明（Dave McMenamin）報導，總教練瑞迪克賽前受訪時透露：「唐西奇與威廉斯在對陣拓荒者的比賽結束後，隔天起床都感到了身體不適。」瑞迪克指出，唐西奇主要面臨背部緊繃，而威廉斯則是左腳酸痛。《The Athletic》資深記者沃克（Dan Woike）補充指出，由於湖人目前正處於「7天內打了5場比賽」的地獄賽程中，接下來還需接連對決勇士、暴龍與熱火，醫療團隊決定給予兩人充分休息，目前唐西奇的傷勢並沒有長期疑慮，球團純粹是基於保護心態。除了唐西奇缺陣外，先發前鋒威廉斯的傷情同樣令人關注。威廉斯本季開季前4戰皆擔任先發，為湖人提供極佳的外線防守與運動能力，但他過去在熱身賽期間就曾受到左腳發炎的困擾，如今再次出現左腳酸痛，讓球團不得不提高警覺。加上新秀卡爾（Cameron Carr）與席羅（Adou Thiero,）持續掛傷號，湖人今晚一口氣缺少了3名側翼輪替球員，排兵布陣極度吃緊。在唐西奇與威廉斯缺陣的情況下，湖人進攻大權將交由里夫斯（Austin Reaves）與塞克斯頓（Collin Sexton）掌舵。里夫斯本季場均可攻下26.5分，在雙方首度交手時曾轟下28分，他將與新世代禁區悍將凱斯勒（Walker Kessler）一同撐起攻守樞紐。所幸，對手快艇隊目前也面臨嚴重傷兵潮，包括比爾（Bradley Beal）、英格蘭姆（Brandon Ingram）與八村壘等多達6名主力無法上陣。湖人隊在結束今日與快艇的對決後，明日將立刻前往舊金山客場挑戰金州勇士隊，唐西奇與威廉斯能否迅速回歸，仍需視每日傷勢復原狀況而定。