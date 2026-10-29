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競辦網站連日遭攻擊 境外主機企圖竊取官網權限

緊急改為登入才能認領 吳思瑤：各網站已恢復正常

2026台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋競選團隊近期規劃週末2場「洋流車掃」活動，並開放支持者上網認領路段，未料網站上線後竟遭到惡意攻擊！沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤昨（28）日指出，競辦自23日起，數個網站接連遭境外主機入侵，企圖竊取官網權限，最新推出的車掃認領網站更在短短1小時內，被惡意程式灌入超過7萬筆假認領數字。競辦第一時間啟動資安應變機制，目前已全面防堵，各網站也已恢復正常運作。吳思瑤昨晚緊急發文指出，沈伯洋競辦數位基礎連續遭境外IP網路攻擊，並形容這是「一連串連續且有計畫的網路攻擊」。第一起事件發生在10月23日，競辦架設的數個網站遭到有計畫的入侵，攻擊主機來自境外，企圖竊取官網權限未果。第二起事件則發生在28日晚間，沈伯洋競辦發布週末2場「洋流車掃認領路段網站」後，隨即遭到境外IP針對性攻擊。吳思瑤表示，短短1小時內，系統就遭惡意程式灌入高達7萬多筆假認領數字。吳思瑤表示，為保障真實支持者的參與權益，團隊發現異常後立即介入處置，迅速變更系統認領機制，全面升級為「需登入才能認領」，成功阻斷自動化惡意程式的攻擊，恢復正常運作。針對連日來的網路攻擊，吳思瑤指出，各網站與活動頁面皆已恢復正常運作且加固完畢，未來也會持續以最高標準的資安防護檢視各項數位建設，抵禦境外與惡意勢力的干擾。吳思瑤最後強調，沈伯洋團隊「不只遭受對手的抹黑詆譭，更要因應各項境外不明勢力的侵擾」，並向支持者喊話，「暗流不斷，亂流洶湧！大家放心！我們會穩住！」