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強颱數量偏多 2026年已達10個

▲超強聖嬰年時，颱風有「數量偏多、比例偏高、生成位置偏東」等3個特徵。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

強聖嬰強颱比例飆33.3% 颱風生成位置也偏東

▲聖嬰年（紅色數字）時，颱風生成的位置比較靠東，因路徑增長，颱風有更充足的時間發展。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風生成位置偏東更容易變強？氣象署揭關鍵因素

煙花颱風昨（28）日升級為強颱後，2026年至今（10月29日），已經有10個強烈颱風，中央氣象署表示，2026年和1997年、2015年同樣是「超強聖嬰年」，觀測資料來看，強烈颱風數量與比例都偏高，颱風平均生成位置也有偏東的特徵，顯示超強聖嬰期間的颱風活動值得持續關注。氣象署說明，2026年截至10月底已有10個強烈颱風，1997年全年則有11個，2015年全年為9個，相較之下，1998年、1999年、2007年、2010年及2020年等5個反聖嬰年份，強烈颱風數量均不超過3個。除了數量偏多，強烈颱風占全年颱風的比例也明顯較高，氣象署統計，1997年、2015年及2026年的強烈颱風比例，分別約為35%、33%及33%。若以1996年至2026年的資料比較，3個超強聖嬰年份的強烈颱風平均比例約33.3%，高於正常年的16.2%及反聖嬰年的13.4%，呈現強烈颱風活動較活躍的特徵。氣象署進一步指出，這3個超強聖嬰年份的颱風平均生成位置均偏東，與熱帶太平洋海溫分布及大氣環流變化有關，超強聖嬰發展期間，西北太平洋季風槽可能向東延伸，使颱風平均生成位置往東移動。當颱風在較偏東的海域生成，可能擁有較長的海上發展路徑與時間。至於生成位置偏東是否代表颱風更容易增強？氣象署表示，若海洋熱含量及大氣環境條件適合，颱風就有機會持續發展，甚至增強為強烈颱風，但不能單憑生成位置判斷其強度。綜合1997年、2015年及2026年的資料，超強聖嬰年份確實呈現強烈颱風數量偏多、占比偏高及平均生成位置偏東等特徵，後續仍須持續監測海氣環境與颱風活動變化。