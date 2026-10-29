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▲ 張凌赫（左）與林允（右）在劇中從相互試探到漸漸產生情愫，而張凌赫也一路從地痞成為一方霸主，整體以虐戀路線為主。（圖／歸鸞微博）

張凌赫主演新戲《歸鸞》即將播出，尚未正式上線就已話題不斷，騰訊官網已經超過140萬人預約。日前首發預告正式曝光，張凌赫飾演的「蕭厲」與林允飾演的「菡陽翁主」溫瑜將展開一場虐戀，其中一幕張凌赫頂著一張帥臉在火場中殺敵，短短1分半的預告片讓人看了目不轉睛，直呼：「好期待！」、「逐玉2.0」、「這顏值真的太頂。」張凌赫新戲《歸鸞》目前尚未公布播出日期，不過首發預告已掀起觀眾熱議。劇中蕭將軍「蕭厲」（張凌赫 飾）與溫瑜（林允 飾）在亂世中相逢，兩人從相互試探到漸漸產生情愫，而蕭厲也一路從地痞成為一方霸主，整體以虐戀路線為主。張凌赫自從《逐玉》爆紅後，新戲也備受關注，他這次在《歸鸞》中妝造依舊帥氣，預告片裡他更頂著一張帥臉在火場中揮舞刀劍，短短1分半的影片讓觀眾好奇其劇情走向、男女主角之間的感情糾葛，紛紛期待不已，甚至不到2小時站內熱度就破萬。不少人看了預告、宣傳海報直呼：「這導演也是很會拍～把張凌赫拍的（得）很帥」、「根本逐玉2.0」、「赫這部的妝造感覺也是很好看，期待ing」、「感覺這部是走大場面的」、「已經看完小說的我，歸鸞太慘虐了，還是比較喜歡逐玉的歡樂。」