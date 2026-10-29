日本人氣角色品牌三麗鷗（Sanrio）昨（28）日深夜，突然宣布終止與日劇《VIVANT》的聯名合作。由堺雅人主演的《VIVANT》第二季近期因涉及中國情報組織的劇情，遭中國官媒批評「抹黑中國」，沒想到爭議一路延燒到 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等人氣角色，三麗鷗上海公司緊急發布道歉聲明，宣布停止聯名及所有後續企劃、宣傳活動，原本販售的聯名周邊也遭下架。
《VIVANT》為何遭中國抵制？第二季劇情惹議
《VIVANT》是日本 TBS 電視台推出的懸疑諜報劇，2023年第一季播出後引發熱烈討論，今年推出第二季，延續日本秘密情報組織「別班」的故事。然而，第二季近期出現中國情報組織與日本情報人員對立的情節，意外引發中國輿論不滿。
根據中國官媒報導，劇中出現中國情報組織對日本情報人員施以斷指、刺腹等酷刑的橋段，遭批評將侵華日軍過去使用的暴力手段轉嫁到中國角色身上，質疑作品刻意渲染「中國威脅論」。相關爭議在中國社群平台發酵，連帶讓與該劇合作的三麗鷗成為抵制對象。
三麗鷗深夜道歉！Hello Kitty聯名商品遭下架
面對中國輿論壓力，三麗鷗（上海）國際貿易有限公司10月28日晚間透過官方微博發布聲明，表示近期收到各方針對《VIVANT》聯名商品的意見，對於造成外界困擾深表歉意。品牌認為聯名相關內容包含與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及所有後續企劃、宣傳活動，未來也將強化合作審核機制。
事實上，三麗鷗與《VIVANT》早在今年7月就推出聯名商品，讓 Hello Kitty 穿上堺雅人飾演的乃木憂助服裝，美樂蒂、酷洛米也分別換上劇中人物造型，推出玩偶、T恤及化妝包等周邊，甚至在東京車站舉辦期間限定快閃店。如今隨著爭議延燒，TBS 官方購物網站部分聯名商品頁面已無法瀏覽，原本可愛的跨界合作意外捲入政治風波。
TBS 社長親自回應！強調無意抹黑中國
值得注意的是，日本 TBS 電視台社長龍寶正峰28日也針對爭議公開回應，強調《VIVANT》是完全虛構的娛樂作品，製作團隊並沒有貶低特定國家的意圖，也不支持煽動國家間的對立。至於劇中的暴力描寫，未來仍會持續檢討是否造成觀眾不適。
不過，儘管 TBS 已公開澄清創作立場，三麗鷗仍選擇終止聯名合作，也讓這場原本聚焦日劇內容的爭議，進一步延燒至日本動漫角色授權與商業合作領域。
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《VIVANT》是日本 TBS 電視台推出的懸疑諜報劇，2023年第一季播出後引發熱烈討論，今年推出第二季，延續日本秘密情報組織「別班」的故事。然而，第二季近期出現中國情報組織與日本情報人員對立的情節，意外引發中國輿論不滿。
根據中國官媒報導，劇中出現中國情報組織對日本情報人員施以斷指、刺腹等酷刑的橋段，遭批評將侵華日軍過去使用的暴力手段轉嫁到中國角色身上，質疑作品刻意渲染「中國威脅論」。相關爭議在中國社群平台發酵，連帶讓與該劇合作的三麗鷗成為抵制對象。
面對中國輿論壓力，三麗鷗（上海）國際貿易有限公司10月28日晚間透過官方微博發布聲明，表示近期收到各方針對《VIVANT》聯名商品的意見，對於造成外界困擾深表歉意。品牌認為聯名相關內容包含與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及所有後續企劃、宣傳活動，未來也將強化合作審核機制。
事實上，三麗鷗與《VIVANT》早在今年7月就推出聯名商品，讓 Hello Kitty 穿上堺雅人飾演的乃木憂助服裝，美樂蒂、酷洛米也分別換上劇中人物造型，推出玩偶、T恤及化妝包等周邊，甚至在東京車站舉辦期間限定快閃店。如今隨著爭議延燒，TBS 官方購物網站部分聯名商品頁面已無法瀏覽，原本可愛的跨界合作意外捲入政治風波。
值得注意的是，日本 TBS 電視台社長龍寶正峰28日也針對爭議公開回應，強調《VIVANT》是完全虛構的娛樂作品，製作團隊並沒有貶低特定國家的意圖，也不支持煽動國家間的對立。至於劇中的暴力描寫，未來仍會持續檢討是否造成觀眾不適。
不過，儘管 TBS 已公開澄清創作立場，三麗鷗仍選擇終止聯名合作，也讓這場原本聚焦日劇內容的爭議，進一步延燒至日本動漫角色授權與商業合作領域。