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PHP漏洞衝擊近1200機構 中小企業修復面臨困難

郵件服務商遭駭 逾5162萬筆個資外洩

旅遊平台Skyticket外洩1400萬筆資料 銀行帳戶資訊也遭波及

日航9.2萬名旅客資料恐外洩 索尼生命38.5萬筆個資遭竊

日本近期接連爆發網路攻擊及個資外洩事件，影響範圍涵蓋航空、旅遊、金融保險及電子郵件服務等產業。其中，電子郵件發送服務商Ymirlink遭駭，累計超過5162萬筆個資外洩；日本航空、萬代南夢宮及索尼生命等知名企業也傳出資料外洩。根據日本放送協會（NHK）報導，日本資安服務公司Assured分析社群平台X的公告發現，截至27日下午3時，已有1199家企業、地方政府及其他機構，因應PHP安全漏洞而宣布暫停網站或手機應用程式服務。其中759家、約63%的機構已公告恢復服務，但仍有約37%尚未確認重新上線。Assured指出，部分機構無法迅速恢復服務，可能是因為過去未定期更新PHP版本，導致無法立即套用安全修補程式。該公司解決方案開發部長鈴木康弘表示，目前尚未恢復服務的網站中，中小企業及地方政府占有相當比例，反映出不同規模組織在資安預算與技術人力上的落差。他呼籲企業高層應將網路安全視為重要經營課題，避免系統遭到入侵後，被迫長時間中斷服務。除了PHP漏洞事件，日本企業近期也接連傳出遭到未經授權存取的資安事故。提供企業及地方政府電子報、緊急通知等服務的Ymirlink，本月19日最初公布約900萬筆個資外洩，但經進一步調查後，確認外洩資料已擴大至超過5162萬筆，主要為電子郵件地址。由於仍有部分系統尚未完成調查，最終外洩筆數可能進一步增加。這起事件波及多家知名企業，包括JR東海、JR西日本及JR九州，均已確認部分電子郵件地址等資料外洩，《每日新聞》也表示可能受到影響。遊戲大廠萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment）則宣布，因委託Ymirlink發送電子郵件，導致旗下點數服務會員超過34萬6000筆電子郵件地址等資料外洩。萬代南夢宮強調，外洩資料不包含信用卡資訊，目前已暫停相關郵件發送服務，並提醒會員提高警覺，防範冒名郵件及釣魚詐騙。日本旅遊訂票平台Skyticket營運商Adventure也遭遇重大資安事件。該公司表示，10月2日至4日期間，儲存顧客資料的伺服器等系統遭到未經授權存取，造成超過1400萬筆個資外洩。28日，Adventure進一步公布，先前遭竊的資料被不當利用，導致另外超過3萬2000筆銀行帳戶資料外洩，包括帳號及戶名。此外，約93萬筆信用卡持卡人姓名、部分卡號等資訊，以及約11萬筆旅遊保險申請人的姓名、電話號碼等資料，也可能受到影響。Adventure坦承，事件擴大的原因包括未及時刪除已不再需要的歷史資料，以及部分銀行帳戶資訊未經加密，增加資料遭濫用的風險。航空業同樣受到網路攻擊波及。日本航空（JAL）宣布，機票訂位及開票系統供應商遭到未經授權存取，約9萬2000名旅客的姓名、訂位代碼等資訊可能外洩。受影響者為2023年8月10日至9月23日期間，預訂日本航空及日本越洋航空機票的旅客，其中約2000人的電話號碼、護照號碼等資料也可能遭到外部查看。日航強調，目前航班營運及訂位服務未受影響，也尚未確認有旅客因此遭受實際損失。使用相同系統的全日空控股（ANA Holdings）也接獲供應商通知，目前正調查是否受到波及。另一方面，索尼生命保險（Sony Life）宣布，旗下保戶網站系統遭到未經授權存取，導致約38萬5000筆個資外洩，包括姓名、地址、保單號碼及契約內容等，主要涉及該公司代理銷售的Medicare Life保險契約。索尼生命表示，外洩資料不包含信用卡資訊，並已對受影響客戶致歉。