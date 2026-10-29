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日本地下偶像女團「PLANCK STARS（プランクスターズ）」本月19日突然在社群X發布重磅消息，那就是成員凪沙珠里（凪サじゅり）已經退出團體，同時超直接公開她離開團體原因，「覺得表演風格很髒、噁心，粉絲也是，生理上覺得無法接受。」「PLANCK STARS」官方在X公開一張「成員凪サじゅり畢業通知」聲明書，透露凪沙珠里已經在19日退出團體，並且同時公開真實原因，「關於退團的原因，因為她覺得PLANCK STARS的表演非常噁心，是生理性的不能接受，同時也覺得粉絲噁心，已經到了精神的境界，因此跟公司提出了『想退出』的想法。」公司接著爆料，表示凪沙珠里已經忍耐很久了，過去也常常對支持自己的粉絲、成員說「好想趕快辭職」、「真的太噁心了」，然而就算這樣說，也沒辦法讓她緩解這些糟糕的情緒，且她已經到了無法上台表演的狀況，因此跟成員討論過後，決定正式退出團體。值得一提的是，PLANCK STARS的表演是走「自由惡童風格」，過去就常常在舞台上脫衣服，潑灑液體等混亂事件掀起不少爭議，甚至在成員退團前一天，才發生粉絲在表演途中衝進現場，硬是想要跟成員接觸的行為，掀起許多討論。