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NBA今日（10月29日）比賽結果

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比賽結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 邁阿密熱火 @ 亞特蘭大老鷹 熱火 129：117 老鷹 G. Antetokounmpo（24分） K. Flemings（23分） 華盛頓巫師 @ 克里夫蘭騎士 騎士 121：111 巫師 E. Mobley（24分） A. Sarr（18分） 夏洛特黃蜂 @ 底特律活塞 活塞 97：89 黃蜂 C. Cunningham（30分） B. Miller（31分） 費城76人 @ 印第安納溜馬 76人 114：109 溜馬 T. Maxey（27分） P. Siakam（26分） 奧蘭多魔術 @ 多倫多暴龍 暴龍 129：99 魔術 S. Barnes（28分） T. da Silva（20分） 紐約尼克 @ 芝加哥公牛 (比賽進行中) 休士頓火箭 @ 密爾瓦基公鹿 (比賽進行中) 金州勇士 @ 明尼蘇達木狼 (比賽進行中) 丹佛金塊 @ 紐奧良紐奧良鵜鶘 (比賽進行中) 聖安東尼奧馬刺 @ 猶他爵士 (比賽進行中) 俄克拉荷馬城雷霆 @ 達拉斯獨行俠 (比賽進行中) 洛杉磯湖人 @ 洛杉磯快艇 (未開打)

費城76人隊今（29）日作客印第安納挑戰印第安納溜馬隊，迎來當家巨星恩比德（Joel Embiid）復出，與詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）及馬克西（Tyrese Maxey）重組豪華陣容。76人上半場一度取得15分領先，但第3節嚴重斷電，被溜馬打出一波17：0的猛烈反撲並領先多達13分。所幸末節詹皇穩住陣腳，搭配馬克西在最後關頭連飆兩記致命三分球，終場76人以114：109驚險逆轉擊敗殘陣溜馬，收下近期的第4勝。溜馬當家控球明星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）此役因腿筋傷勢持續掛傷號，而76人則迎回上一場輪休的恩比德。比賽開局雙方陷入膠著，次節 76 人展現豪華陣容的進攻深度，布朗與恩比德輪番開火，加上替補登場的西蒙斯（Anfernee Simons）單節外線發威，率隊打出單節37：27的猛烈攻勢。掌控戰術運作的詹姆斯半場便送出多次精妙助攻，幫助76人在上半場結束時建立起62：52的10分領先優勢。易籃後，76人進攻突然徹底熄火，下半場前9次投籃全部打鐵。溜馬則靠著頂替先發控球的內姆哈德（Andrew Nembhard）掌控節奏，加上西亞卡姆（Pascal Siakam）在禁區強攻，打出一波17：0的誇張攻勢瞬間逆轉戰局，3節打完反倒以88：75取得13分的大幅領先。面對崩盤危機，老將詹姆斯在末節挺身而出，先用外線冷箭為球隊止血，並串聯全隊防守帶起反撲氣勢。比賽最後關頭，兩軍陷入1分差的肉搏戰。76人後場核心馬克西（Tyrese Maxey）展現大心臟本色，先是在比賽剩餘關鍵時刻高難度外線飆進，隨後又在溜馬緊追不捨之際再補上一記致命三分彈，一舉將分差拉開，徹底撲滅了溜馬的反撲焰火，最終幫助76人驚險帶走勝利。數據方面，76人全隊多點開花，馬克西飆下全隊最高的27分，恩比德貢獻21分、11籃板，布朗進帳20分、10籃板，替補登場的西蒙斯更轟進6記三分球砍下20分；老將詹姆斯全場則繳出13分、5籃板、10助攻、1抄截與2阻攻。溜馬方面則以西亞卡姆的26分、11籃板，以及內姆哈德的18分、14助攻表現最為亮眼。