小孟老師分析今（30）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：心中患得患失
感情：學會關心自己
財運：研究高額商品
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：處女
金牛座：
工作：提供技術支援
感情：有利勇敢示愛
財運：活用理財時機
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：魔羯
雙子座：
工作：投資公益事業
感情：降低要求標準
財運：優惠中獎率高
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
巨蟹座：
工作：專業戰勝耳語
感情：安靜療傷止血
財運：拿出資深力量
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
獅子座：
工作：破曉時刻到來
感情：愛情平順安穩
財運：收割大批獲利
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
處女座：
工作：團體表達感激
感情：勇敢負起責任
財運：打破財運枷鎖
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
天秤座：
工作：同事建立友誼
感情：兩人溫馨擁抱
財運：財富平步青雲
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：獅子
天蠍座：
工作：積極突破困境
感情：出現才子佳人
財運：擬定展店計劃
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天蠍
射手座：
工作：多與同事合作
感情：細節情感滋養
財運：善理財收入增
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：待人合情合理
感情：更為忠誠的愛
財運：投資智慧增長
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
水瓶座：
工作：洽談生意順利
感情：求愛得到回應
財運：持續增加收入
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
雙魚座：
工作：可以鬆一口氣
感情：分享生活點滴
財運：積極理財得財
幸運色：銀色
貴人：水瓶
小人：雙魚
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：心中患得患失
感情：學會關心自己
財運：研究高額商品
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：處女
金牛座：
工作：提供技術支援
感情：有利勇敢示愛
財運：活用理財時機
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：魔羯
雙子座：
工作：投資公益事業
感情：降低要求標準
財運：優惠中獎率高
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
巨蟹座：
工作：專業戰勝耳語
感情：安靜療傷止血
財運：拿出資深力量
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
獅子座：
工作：破曉時刻到來
感情：愛情平順安穩
財運：收割大批獲利
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
處女座：
工作：團體表達感激
感情：勇敢負起責任
財運：打破財運枷鎖
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
天秤座：
工作：同事建立友誼
感情：兩人溫馨擁抱
財運：財富平步青雲
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：獅子
天蠍座：
工作：積極突破困境
感情：出現才子佳人
財運：擬定展店計劃
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天蠍
射手座：
工作：多與同事合作
感情：細節情感滋養
財運：善理財收入增
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：待人合情合理
感情：更為忠誠的愛
財運：投資智慧增長
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
水瓶座：
工作：洽談生意順利
感情：求愛得到回應
財運：持續增加收入
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
雙魚座：
工作：可以鬆一口氣
感情：分享生活點滴
財運：積極理財得財
幸運色：銀色
貴人：水瓶
小人：雙魚
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。