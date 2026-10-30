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小孟老師分析今（30）日12星座運勢。牡羊座：工作：心中患得患失感情：學會關心自己財運：研究高額商品幸運色：綠色貴人：牡羊小人：處女金牛座：工作：提供技術支援感情：有利勇敢示愛財運：活用理財時機幸運色：卡其色貴人：處女小人：魔羯雙子座：工作：投資公益事業感情：降低要求標準財運：優惠中獎率高幸運色：藍色貴人：魔羯小人：雙子巨蟹座：工作：專業戰勝耳語感情：安靜療傷止血財運：拿出資深力量幸運色：綠色貴人：雙魚小人：天秤獅子座：工作：破曉時刻到來感情：愛情平順安穩財運：收割大批獲利幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：金牛處女座：工作：團體表達感激感情：勇敢負起責任財運：打破財運枷鎖幸運色：黑色貴人：獅子小人：牡羊天秤座：工作：同事建立友誼感情：兩人溫馨擁抱財運：財富平步青雲幸運色：銀色貴人：天秤小人：獅子天蠍座：工作：積極突破困境感情：出現才子佳人財運：擬定展店計劃幸運色：金色貴人：射手小人：天蠍射手座：工作：多與同事合作感情：細節情感滋養財運：善理財收入增幸運色：亮紅色貴人：雙子小人：巨蟹魔羯座：工作：待人合情合理感情：更為忠誠的愛財運：投資智慧增長幸運色：白色貴人：金牛小人：水瓶水瓶座：工作：洽談生意順利感情：求愛得到回應財運：持續增加收入幸運色：粉紅色貴人：獅子小人：天秤雙魚座：工作：可以鬆一口氣感情：分享生活點滴財運：積極理財得財幸運色：銀色貴人：水瓶小人：雙魚