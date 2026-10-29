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球員 打數 安打 打點 得分 關鍵貢獻 普拉特（Cooper Pratt） 3 2 2 1 二局適時安打、六局高飛犧牲打 圖朗（Brice Turang） 4 2 0 1 二壘安打、六局安打串聯攻勢 康崔拉斯（William Contreras） 4 1 1 1 六局帶有打點的二壘安打 漢米爾頓（David Hamilton） 4 1 1 0 五局適時安打送回普拉特 米契爾（Garrett Mitchell） 3 1 0 0 五局安打推進跑者

投手 投球局數 被安打 失分 保送 三振 備註 米肖羅斯基（Jacob Misiorowski） 5.2 2 0 1 2 勝投，封鎖光芒打線 羅梅洛（JoJo Romero） 0.2 0 0 0 1 中繼無失分 烏里貝（Abner Uribe） 0.2 0 0 0 0 中繼無失分 梅吉爾（Trevor Megill） 2.0 2 1 0 3 九局失1分，守住勝利 全隊合計 9.0 4 1 1 6 4：1封王

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍正式出爐！密爾瓦基釀酒人今（29）日在第5戰作客坦帕灣光芒，靠火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）先發5.2局僅被敲2支安打、無失分，加上普拉特（Cooper Pratt）敲安及高飛犧牲打貢獻2分打點，最終釀酒人以4：1完封光芒，系列賽4勝1敗封王。釀酒人繼1982年首度打進世界大賽後，相隔44年終於再闖決賽並奪冠，抱回隊史首座世界大賽冠軍金盃。前一戰釀酒人原本有機會以4連勝橫掃封王，卻在延長12局下遭光芒逆轉，最終以3：4吞敗，錯失第一次登頂機會。G5繼續在光芒主場純品康納球場登場，釀酒人派出米肖羅斯基先發，光芒則由王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen）力拚延長系列賽。二局上，釀酒人率先展開攻勢。圖朗（Brice Turang）擊出二壘安打，弗里利克（Sal Frelick）隨後遭觸身球保送，讓釀酒人取得得分機會。接著普拉特逮中拉斯穆森的投球，敲出中外野適時安打，送回圖朗，替釀酒人攻下本場第1分。普拉特雖然試圖趁勢推進至二壘，卻在二壘前遭到觸殺出局，釀酒人仍以1：0取得領先。釀酒人先發米肖羅斯基此役展現壓制能力，面對背水一戰的光芒打線，前5局僅被敲出2支安打，沒有失分，另有1次保送、2次三振。光芒最接近得分的機會出現在四局下。卡米內羅（Junior Caminero）擊出右外野飛球出局後，希克斯（Liam Hicks）遭觸身球上壘，德盧卡（Jonny DeLuca）隨後吞下三振。接著辛普森（Chandler Simpson）擊出右外野安打，釀酒人右外野手弗里利克卻發生守備失誤，讓跑者得以繼續推進，形成二、三壘有人的危機。不過，米肖羅斯基成功讓威廉森（Ben Williamson）擊出三壘方向滾地球出局，化解失分危機。五局下他再讓維拉德（Ryan Vilade）、沃爾斯（Taylor Walls）與迪亞茲（Yandy Díaz）接連出局，讓釀酒人帶著領先優勢進入後半段。五局上，釀酒人再度突破光芒防線。弗里利克率先擊出游擊方向滾地球出局，普拉特隨後敲出左外野安打，米契爾（Garrett Mitchell）再補上左外野安打，讓普拉特推進至三壘。面對接踵而來的失分危機，光芒決定換投，由凱利（Kevin Kelly）接替克萊文傑（Garrett Cleavinger）登板。不過，漢米爾頓（David Hamilton）隨即敲出右外野適時安打，送回三壘跑者普拉特，幫助釀酒人將比分擴大至2：0，這也是普拉特本場第二次參與得分，他除了首局階段的重要打點安打，更在五局透過安打上壘、積極推進，替球隊跑回寶貴的保險分。六局上，釀酒人再度展開攻勢，將原本只有2分的領先優勢擴大至4分。葉力奇（Christian Yelich）率先遭到觸身球保送，康崔拉斯（William Contreras）隨後逮中光芒投手克萊文傑的投球，敲出左外野帶有1分打點的二壘安打，送回葉力奇，釀酒人取得3：0領先。接著圖朗再敲出左外野安打，康崔拉斯推進至三壘，並利用盜壘成功讓釀酒人持續向光芒防線施壓，弗里利克遭到三振後，普拉特擊出右外野高飛犧牲打，送回三壘跑者康崔拉斯，幫助釀酒人攻下第4分，取得4：0優勢。普拉特此役前3打數敲出2支安打，加上這支高飛犧牲打，合計貢獻2分打點，成為釀酒人封王戰最重要的進攻功臣之一。釀酒人取得4：0領先後，投手群持續壓制光芒打線，讓對手遲遲無法突破得分荒。八局上，光芒派出後援投手貝克（Bryan Baker）登板，接連解決康崔拉斯（William Contreras）、圖朗（Brice Turang）與弗里利克（Sal Frelick），沒有讓釀酒人再添保險分。八局下，釀酒人則由終結者梅吉爾（Trevor Megill）登板，先讓沃爾斯（Taylor Walls）擊出左外野平飛球遭接殺，接著面對迪亞茲（Yandy Díaz），僅用一顆時速98英里（約158公里）的四縫線速球，就讓他擊出右外野飛球出局，接著阿蘭達 （Jonathan Aranda）出棒過半被判定三振，結束光芒該局攻勢。九局下，光芒儘管追回1分，但釀酒人守住3分領先，在世界大賽系列賽以4勝1敗封王，奪下隊史首座世界大賽冠軍。釀酒人從1982年首度闖進世界大賽卻鎩羽而歸，到2026年終於捧起冠軍金盃，密爾瓦基球迷長達44年的等待，總算在今天迎來最甜美的結局。註：釀酒人全隊32打數8安打、4分打點、10次三振，得點圈8打數3安打。普拉特另外有1支高飛犧牲打。