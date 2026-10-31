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小孟老師分析今（31）日12星座運勢。牡羊座：工作：獲得新的業務感情：戀愛容易達成財運：把握市場走勢幸運色：亮紅色貴人：處女小人：雙魚金牛座：工作：得到客戶讚揚感情：照顧彼此感受財運：善用理財軟體幸運色：紫色貴人：魔羯小人：天秤雙子座：工作：事業蒸蒸日上感情：變動中求姻緣財運：謹慎分析公司幸運色：玫瑰色貴人：天秤小人：獅子巨蟹座：工作：穩定中有進步感情：更加善解人意財運：加強現金監管幸運色：玫瑰色貴人：金牛小人：水瓶獅子座：工作：聚焦核心機遇感情：相處頗為愉快財運：網拍賺零用錢幸運色：黃色貴人：巨蟹小人：天蠍處女座：工作：效率增加很多感情：適時提供支援財運：誠實建立信用幸運色：銀色貴人：天蠍小人：處女天秤座：工作：學到新的技能感情：邂逅機會提高財運：保持理性不貪幸運色：藍色貴人：獅子小人：金牛天蠍座：工作：進度明顯快速感情：回味美好歡笑財運：小額買賣有賺幸運色：綠色貴人：水瓶小人：雙子射手座：工作：探尋開創未來感情：勇敢承擔責任財運：容易獲得金援幸運色：玫瑰色貴人：雙子小人：魔羯魔羯座：工作：抓住事業良機感情：適合直接表白財運：買賣外幣獲利幸運色：金色貴人：射手小人：牡羊水瓶座：工作：得到獎勵認可感情：改變自我內涵財運：合理管理負債幸運色：大紅色貴人：牡羊小人：射手雙魚座：工作：分享工作經驗感情：親近亮眼異性財運：定期評估績效幸運色：橘色貴人：雙魚小人：巨蟹