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魏汶萱留言反駁：請不要造謠

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，今年起陸續增設指定吸菸區，並以負壓式及綠籬式吸菸區為主要設置方向。不過，有民眾近日指稱，台北市內湖區一處人行道上的滅菸設施，竟印有3個中國簡體大字「灭烟处」，並質疑連不需特殊技術的不鏽鋼盒都得從中國進口？對此，台北市政府發言人魏汶萱今（29）日親自在貼文下方留言，直言「請不要造謠，謝謝」，並說明市府官方吸菸區設置方式。有民眾昨在Threads上貼出一張不鏽鋼滅菸設施的照片，只見設施上方設有投入菸蒂的開口，正面印有香菸圖案，下方則以直式排列「灭烟处」簡體中文字，他批評「空安，就是講不聽連一個小小的滅煙處，3個字都用中國簡體字，難道這麼簡單不需特殊技術的不鏽鋼盒，都要自中國進口嗎？」並指出，設施設置地點位於台北市內湖路一段91巷的人行道。不過該貼文曝光後，魏汶萱親自現身留言區反駁該民眾說法，直接寫下「請不要造謠，謝謝。」接著補充「市府官方：負壓吸菸室、綠籬。」該貼文底下也有不少人回應認為，「如果是私人設置的熄菸桶，不應該拿來罵市政府吧？」、「蔣萬安蓋吸煙區之前就存在很久了」、「這確定是公有物嗎？」、「這個不是市政府的喔，規格完全不一樣。」、「沒意外的話，這是店家的」等。