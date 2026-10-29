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Fed維持利率不變 美債殖利率攀升壓抑金價

沙國煉油廠遇襲推升油價 市場憂通膨再升溫

中國黃金進口回升 白銀、白金同步走跌

受到國際油價上漲、美國公債殖利率攀升影響，國際金價週三（28日）走低。與此同時，美國聯準會（Fed）如市場預期維持利率不變，投資人持續評估主席華許（Kevin Warsh）的政策談話。不過分析師仍預期，貴金屬價格有望在2027年回升。現貨黃金下跌0.5%，至每盎司4039.39美元；美國12月交割的黃金期貨則收跌0.6%，報每盎司4051.60美元。根據路透社報導，聯準會週三宣布，維持基準利率在3.75%至4.00%區間不變，符合市場普遍預期。決策官員選擇在下週美國期中選舉前暫緩調整利率，並等待更多通膨數據出爐。聯準會在政策聲明中上修對美國經濟的評估，但同時指出，通膨仍處於偏高水準。主席華許在會後記者會表示，聯準會已清楚表明，必要時願意且準備好採取行動。金價在利率決議公布後變動不大，一度隨著華許發言短暫翻紅，但隨後再度回落。獨立貴金屬交易員Tai Wong分析，市場對華許維持利率不變的解釋並未完全滿意，推動長天期美國公債殖利率上升，進一步壓抑黃金表現。他認為，貴金屬價格未必會出現大幅拋售，但短期上漲空間可能受到限制。美國10年期公債殖利率最新上升4.11個基點，來到5.034%。另一方面，沙烏地阿拉伯一座煉油廠遭到攻擊，再度引發市場對中東衝突衝擊能源供應的擔憂，帶動布蘭特原油期貨上漲超過1%。油價上漲可能推升通膨壓力，迫使各國央行維持較高利率，進而削弱不孳息黃金的投資吸引力。根據芝商所（CME）FedWatch工具，交易員目前預估聯準會12月升息機率約為86%，市場正等待週四公布的美國PCE物價數據，尋找更多貨幣政策線索。貴金屬市場方面，路透社調查顯示，分析師因需求疲弱、美債殖利率偏高及美元強勢，下修2026年貴金屬價格預測，但仍預期相關金屬價格有望在2027年回升。中國需求則出現改善跡象。9月中國經香港進口的黃金淨額較8月增加超過28%，創下5個月新高，主要受到十一黃金週假期前補庫存及投資需求支撐。其他貴金屬價格同步下跌，現貨白銀下挫1.4%，報每盎司53.58美元；白金下跌0.4%，至1534.50美元；鈀金則下跌1.1%，報1014.50美元。