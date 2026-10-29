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選戰倒數29天，台北市長蔣萬安昨晚掃街完身體不適，取消今日所有行程，同時閉關準備辯論。她的妻子石舫亘今（29）日替夫展開掃街行程，第一站選在港湖區的湖光市場，吸引大批支持者到場。面對媒體詢問蔣萬安身體狀況，石舫亘僅低調表示「謝謝」，並未回應。石舫亘4年前選在選前倒數10天投入輔選，第一站選在大安區成功市場，4年後則提早一個月就展開輔選，也顯見蔣萬安選情之緊繃。石舫亘上午10時抵達湖光市場，現場早已聚集大量支持者，在地立委李彥秀、市議員參選人李彥秀、議員吳世正、游淑慧、李明賢、闕枚莎也都到場陪同掃街，石一下車現場隨即失控，大量民眾送暖喊加油，一度影響交通，一旁的工作人員則連忙疏導，避免現場更混亂。針對蔣萬安的病情，石舫亘僅微笑表示「謝謝大家」，隨即前往市場內，現場有支持者大喊「幹下去，加油加油，不要怕」、「蔣萬安凍蒜」，另外還有婆媽看到石舫亘，現場超嗨頻頻尖叫、爭相搶合照、簽名。石進入市場後，有攤販送上飲料，她也立刻試喝，還比讚表示好喝。