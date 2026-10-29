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▲桃禧飯店集團的聯合住宿券每張最低只要2200元，能住到3家假日酒店，包含圖中的桃園機場假日酒店。(圖／桃禧飯店集團提供)

2家喜來登酒店推吃到飽餐券 最優8折

自助式早餐吃到飽+晨湯 下殺42折

▲台北八里福朋喜來登酒店的「晨湯晨食單人券」一套四張2800元，下殺42折，結合自助式早餐與90分鐘晨湯體驗。(圖／桃禧飯店集團提供)

台北士林萬麗推旅展優惠 住宿券2折、吃到飽券6.2折

▲台北士林萬麗推旅展優惠，住宿券2折、吃到飽券6.2折。（圖／台北士林萬麗酒店提供)

2026 ITF台北國際旅展將於台北南港展覽館一館11月6日一連四天盛大開展！桃禧飯店集團宣布，推出線上線下共21組優惠商品，集結旗下飯店包括桃園喜來登酒店、台北八里福朋喜來登酒店、桃園機場假日酒店、桃園智選假日酒店、臺北車站智選假日酒店等五館與餐飲品牌，祭出聯合住宿券、自助餐券等優惠。聯合住宿券最高下殺33折，最低只要2200元能住到3家假日酒店，另外餐券優惠則是最優下殺42折起。桃禧飯店集團此次因應旅展推出限定「聯合住宿券」，每套5張、售價1萬1000元，可依館別以1至3張券入住旗下五館酒店。其中，，依最高房價計算約33至37折。若持2張券，可入住桃園喜來登酒店，約4折；持3張券則可入住台北八里福朋喜來登酒店，約51折。實體旅展現場也獨家推出集團套票「平日自助百匯餐券」，主推桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」及台北八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」兩家全日自助餐廳，原價7788元，展場特別推出買五送一專案，相當於六張券折扣後為6300元，下殺8折。可憑一張券大啖優廚西餐廳或The Mesh Kitchen平日周一至周五午或晚餐乙客。台北八里福朋喜來登酒店線上旅展推出多款住宿、餐飲及休閒優惠。「精緻客房住宿券」一泊一食每張6800元、優惠41折，一泊二食每張8800元、優惠46折。The Mesh Kitchen平日自助餐雙人券2100元優惠81折、四人券4100元優惠79折，另推出買十送二自助餐套票1萬1880元，約76折。鄰近桃園機場的桃園喜來登酒店同樣也有旅展優惠，「雅緻客房」平日雙人住宿券每張4400元、優惠4折，加贈早餐買一送一券、客房升等券及迎賓飲料券；餐飲方面，「優廚百匯平日午晚餐」推出買五送一套票，每套6,300元、優惠8折；「全館餐飲抵用券」同樣買五送一，每套3,000元、優惠83折，可用於禧粵樓中餐廳、優廚西餐廳及廊居酒吧，滿足住宿度假與聚餐需求。台北士林萬麗酒店也有旅展優惠，今年主打「尊貴山景客房雙人住宿券」，每張優惠價 5999 元，原價 2萬8586 元，約 2 折即可入住，即可雙人入住一晚，並含翌日館內1樓「士林廚房」內用早餐兩客。餐飲則祭出最低62折超值優惠，館內1樓「士林廚房」全日自助餐廳，匯集現切牛排、新鮮生魚片、窯烤Pizza及手作麵包等逾百道豐盛佳餚，此次線上旅展推出超值餐券組合，「士林廚房平日午、晚餐全自助餐券10張套組」，原價1萬8480元，旅展期間下殺至1萬1500元，現省6980元、相當於62折，每人僅需1150元。