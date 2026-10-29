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夏語心從節目《大學生了沒》發跡，跨足演戲、主持，近來她在節目《11點熱吵店》中分享主持遇到的意外，當天因為有藝人要唱歌，所以舞台是互動型的T形舞台，她也被交代裙子不要穿太長，沒想到正式開始時，突然一陣風將她裙子吹開，底下的觀眾馬上拿手機狂拍，還有人說，「是內褲！蕾絲的！」讓她超傻眼。夏語心分享，有次主持戶外活動，因為有藝人要來唱歌，所以舞台是T形的，可以讓歌手走到最前面跟台下互動，她也被交代裙子不要穿太長，要辣一點，夏語心也很敬業穿了短裙，裡面也搭了安全褲，結果當她走到舞台最前方，發現台下的人都在看她的底褲。恰好這時候一陣風吹來，夏語心想說有穿安全褲，所以原本沒有很擔心，但台下觀眾不知道，拿起手機狂拍，還有一個中二男大喊，「她裙子飛起來了！」另一個則搭腔，「是內褲！有蕾絲。」讓夏語心超傻眼。夏語心也知道他們是故意講到要讓所有人聽到，所以她也直接回應是穿安全褲，並不是內褲。本以為事情這樣就過了，活動尾聲，她一邊打招呼，一邊退後，結果沒注意到階梯，直接往後倒，兩隻腳在上面，裙子直接掀到腰部，尷尬到極點。