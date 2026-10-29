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萬綠之中一點紅 記憶體、金融類股撐盤

美股四大指數同步收紅，但台股今（29）日「開低走低」，開盤47014點，跌21點，隨即跌幅持續擴大，不僅失去47000點，截至10時15分，更下跌710點，來到46324點，成交量4017億元。而當多數類股都出現賣壓，記憶體及金融類股則逆勢撐盤，抵銷跌勢。台積電（2330）今開盤2420元，小跌5元；截至10時15分，台積電持續震盪，成交價來到2405元，中間一度來到2400元，死守防線。而在類股方面，與AI緊密相關的科技類股跌幅深。玻璃類股下跌4.5%，最具指標性的台玻（1802）下跌4.88%。電子零組件類股跌3.7%，被動元件廠國巨*（2327）下跌2.9%、禾伸堂（3026）跌0.4%、華新科（2492）則出現漲勢，上漲2.1%。而在科技類股中出現撐盤力道的則是記憶體類股，南亞科（2408）漲0.8%、晶豪科（3066）漲0.3%、威剛（3260）漲0.69%。另一方面，金融股今日也發揮撐盤效果，漲1%。其中，第一金（2892）漲4.0%、中信金（2891）漲2.1%、台新新光金（2887）漲1.7%。