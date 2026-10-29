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高鐵5G三大電信誰最快？中華電信拿下冠軍

▲消基會29日公布高鐵5G實測結果，指出三大電信沿線整體訊號已有一定水準，但部分路段仍存在覆蓋不足、速率波動及語音不穩等問題，呼籲持續改善。（圖／消基會提供）

高鐵5G訊號仍有死角！遠傳可用率85.31%最低

高鐵訊號何時改善？2027年底拚全線升級

▲消基會公布高鐵沿線5G實測結果，中華電信平均下載速度居冠，但苗栗造橋、台南永康等路段仍有5G訊號覆蓋不足問題，呼籲三大電信加速改善通訊品質。（資料照片，圖／官方提供）

消費者文教基金會今（29）日公布台灣高鐵5G網路實測結果，針對中華電信、台灣大哥大及遠傳電信進行全線測試，結果顯示，中華電信平均下載速度159Mbps奪冠，台灣大哥大144.65Mbps排名第二，遠傳電信122.27Mbps居末。此外，苗栗、新竹等隧道路段收訊較不穩定，台南永康、苗栗造橋部分區域甚至只能使用4G網路，顯示高鐵沿線5G覆蓋仍有改善空間。消基會委託電信技術中心（TTC），於2026年3月18日進行高鐵全線5G實測，選擇平日離峰時段，搭配直達車與站站停列車進行測試，降低人流對網路速度的影響。結果顯示，三大電信平均下載速度以中華電信159Mbps最快，其次為台灣大哥大144.65Mbps、遠傳電信122.27Mbps。至於平均上傳速度，中華電信同樣以39.21Mbps居冠，遠傳電信36.01Mbps排名第二，台灣大哥大31.19Mbps排名第三。從各路段表現觀察，台北、板橋及南港等北部地下車站下載、上傳速度普遍較佳，嘉義路段則有不錯的下載表現，不過，新竹、苗栗等隧道路段受到地形影響，三大電信均出現網速波動情形。除了網速，消基會也公布三大電信的5G可用率。中華電信以92.86%最高、台灣大哥大90.22%居次，遠傳電信則為85.31%。雖然高鐵沿線大部分時間都能使用5G網路，但在台南永康、苗栗造橋等區域，三家業者均出現僅能使用4G的情況，顯示5G訊號尚未全面覆蓋。語音通話測試也發現零星異常。中華電信在彰化隧道路段發生通話中斷、撥通失敗各1次；台灣大哥大在台南新市、苗栗隧道各發生1次通話中斷；遠傳電信則在桃園、彰化溪州各發生1次撥通失敗。消基會指出，高鐵高速行駛時，手機必須頻繁切換基地台，加上都卜勒效應及隧道地形阻隔，都可能造成網速不穩、訊號衰減。消費者支付較高的5G月租費，理應享有穩定且連續的網路服務，呼籲業者加速改善訊號死角。台灣高鐵已於今年3月25日攜手三大電信啟動「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，規劃投入約20億元，將原有369組基礎頻率中繼器更換為新型光纖射頻放大器（RRH），設置數量增加至超過2200座，預計2026年底前改善南港至板橋地下路段及部分隧道通訊品質，2027年底提升高鐵全線通訊品質。