抗通膨荷包直接翻倍！台中市經發局宣布，2026 年第二波「台中物調券」於 10 月 30 日至 11 月 1 日限時 3 天登場，總額達 7000 萬元。活動最大亮點為「全台不限戶籍」，只要備妥 100 元現金即可翻倍換 200 元，每人每日最多換 2 份。《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理領取時間、地點與用法，帶您一次掌握。
🟡現金現場直接翻倍，全台不限戶籍皆能兌換
本次物調券聚焦實體消費剛性需求，採取「線下現金即時兌換」機制，不需繁瑣的線上登記或抽籤：
翻倍機制：民眾只要準備 100 元現金鈔票，即可現場換得面額 200 元的物調券，消費額度瞬間翻倍。
兌換上限：每人每場域每日上限兌換 2 份。若支付 200 元現金即可帶回 400 元物調券，當場淨賺 200 元消費差額。
零門檻參與：活動完全不限戶籍，全台各縣市民眾、外地遊客與通勤族均能同享優惠，每處場域配額有限、發完為止。
🟡全市熱門商圈夜市開跑，逢甲夜市再加碼送
本次物調券發放版圖涵蓋全市共 107 處合作場域，包括 39 處零售市場、19 處夜市攤販集中區、25 處商圈、1 處特色聚落以及 23 家產業故事館。由於發放地點眾多且各處營業時段不同，以下特別精選「發放份數最高、排隊人氣最旺」的 7 大指標熱點（完整 107 處發放名冊如下，也可至台中市經發局官網查詢）；其中逢甲夜市管委會更自主加碼 3000 份（總面額 60 萬元），擴大吸客效益。
🟡消費防踩雷守則：現場不提供找零且禁跨區
物調券等同現金折抵，但本質屬於限期、限地的振興消費券，兌領後須留意 4 大使用鐵律，以免票券失效：
1. 嚴格限期 7 天：使用期限自 10 月 30 日起至 11 月 5 日止，無論何時兌領，逾期一律作廢且不予退費。
2. 禁止跨場域通用：票券僅限於原兌換場域內使用。例如在「逢甲觀光夜市」領取的票券，不能跨到「逢甲商圈」或「一中商圈」消費。
3. 消費一律不找零：單筆消費未達 200 元不退差額，建議結帳時補足差額或買滿整數面額。
4. 認明張貼合作標示店家：商圈與市場內並非所有攤商皆有配合，消費前務必確認店家門面是否張貼合作收券標誌。
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本次物調券聚焦實體消費剛性需求，採取「線下現金即時兌換」機制，不需繁瑣的線上登記或抽籤：
翻倍機制：民眾只要準備 100 元現金鈔票，即可現場換得面額 200 元的物調券，消費額度瞬間翻倍。
兌換上限：每人每場域每日上限兌換 2 份。若支付 200 元現金即可帶回 400 元物調券，當場淨賺 200 元消費差額。
零門檻參與：活動完全不限戶籍，全台各縣市民眾、外地遊客與通勤族均能同享優惠，每處場域配額有限、發完為止。
本次物調券發放版圖涵蓋全市共 107 處合作場域，包括 39 處零售市場、19 處夜市攤販集中區、25 處商圈、1 處特色聚落以及 23 家產業故事館。由於發放地點眾多且各處營業時段不同，以下特別精選「發放份數最高、排隊人氣最旺」的 7 大指標熱點（完整 107 處發放名冊如下，也可至台中市經發局官網查詢）；其中逢甲夜市管委會更自主加碼 3000 份（總面額 60 萬元），擴大吸客效益。
|熱門場域類別
|指標發放地點
|發放日期與時段
|總發放份數
|兌換確切位置
|指標傳統市場
|建國公有零售市場
|10/30–11/1 09:00
|10,000 份
|第 7、8 號門旁福德祠
|指標傳統市場
|第二公有零售市場
|10/30–11/1 09:00
|7,000 份
|三民路二段 87 號前廣場
|超人氣夜市
|逢甲觀光夜市
|10/30–11/1 19:00
|9,000 份
|逢甲大學大門旁夜市入口
|超人氣夜市
|旱溪夜市
|10/30–10/31 19:00
|8,000 份
|旱溪夜市服務處前
|超人氣夜市
|大慶夜市
|10/30–11/1 19:00
|8,000 份
|大慶夜市服務處前
|熱門學生商圈
|一中商圈
|10/30–11/1 15:00
|6,000 份
|尊賢街水利大樓前廣場
|知名特色商圈
|逢甲商圈
|10/30–11/1 16:00
|5,000 份
|逢甲路 27 號前
物調券等同現金折抵，但本質屬於限期、限地的振興消費券，兌領後須留意 4 大使用鐵律，以免票券失效：
1. 嚴格限期 7 天：使用期限自 10 月 30 日起至 11 月 5 日止，無論何時兌領，逾期一律作廢且不予退費。
2. 禁止跨場域通用：票券僅限於原兌換場域內使用。例如在「逢甲觀光夜市」領取的票券，不能跨到「逢甲商圈」或「一中商圈」消費。
3. 消費一律不找零：單筆消費未達 200 元不退差額，建議結帳時補足差額或買滿整數面額。
4. 認明張貼合作標示店家：商圈與市場內並非所有攤商皆有配合，消費前務必確認店家門面是否張貼合作收券標誌。